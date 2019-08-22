Husiler Yemen’de Amerikan İHA’sı düşürdü
Yemen'de İran destekli Husiler, Zemar kentinde, ABD’ye ait MQ9 tipi bir insansız hava aracı (İHA) düşürdüklerini duyurdu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait SABA haber ajansında yer alan açıklamasında, ABD’ye ait MQ9 tipi İHA’nın Yemen’de üretilen ve yakın zamanda kamuoyuna tanıtılacak olan bir füzeyle düşürüldüğünü söyledi. Seri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine seslenerek, Yemen hava sahasının eskiden olduğu gibi ihlal edilemeyeceğini, bu adımı atmadan önce çok düşünmeleri gerektiğini belirtti. “Düşman” uçaklarını etkisiz hale getirme kapasitelerinin arttığını belirten Seri, ilerleyen günlerde büyük sürprizlerin yaşanacağını açıkladı. İngiliz Reuters Ajansı’na konuşan Amerikalı yetkililer de MQ9’un önceki gün düşürüldüğünü doğruladı. ABD, Yemen’de ilk kez İHA kaybetmiyor. Haziran ayında da Husiler, bir Amerikan İHA’sı düşürmüştü.
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