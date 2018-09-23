HTŞ’nin İdlib tavrı ne olacak
Türkiye ve Rusya’nın geçen hafta İdlib’de tampon bölge oluşturulması konusunda anlaşmasının ardından terör örgütü El Kaide ile bağlantılı Heyet Tahrir el Şam (HTŞ), henüz anlaşmaya ilişkin ‘resmi’ tavrını açıklamadı.
Iraqi News haber sitesinin aktardığına göre, radikal örgütün içindeki Mısırlı komutan Ebulyakathan el Mısri, İdlib’de çatışmalara devam edileceği açıklamasında bulunurken, tampon bölgeyi tanımadıklarını duyurdu. Öte yandan, bir diğer radikal örgüt Huras el Din, İdlib anlaşmasını reddettiğini açıklarken, rejime karşı yeni saldırılar düzenlenmesi çağrısında bulundu. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmaya göre, İdlib’de 15-20 kilometre derinliğindeki tampon bölgelerdeki silahlı örgütlerin 15 Ekim’e kadar ağır silahlarını teslim etmesi gerekiyor.
‘MUTABAKATI DESTEKLİYORUZ’
Suriye’de muhaliflerin oluşturduğu en büyük askeri grup Ulusal Kurtuluş Cephesi ise İdlib mutabakatını desteklediklerini duyurdu. Açıklamada, “Esad rejiminin düşmesi hedefinden vazgeçmeyeceğiz. Bu yüzden silahımızı bırakmayacağız. Türkiye ile işbirliğimiz devam edecek. Rusya, İran ve Esad rejiminin gaddarca saldırılarına karşı teyakkuzda kalacağız” dendi.
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