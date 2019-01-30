HTŞ İdlib’de saldırıyor
Suriye’de terör örgütü el Kaide bağlantılı Heyet Tahrir üş Şam (HTŞ), çatışmasızlık bölgesi İdlib’in güney kesimlerinde yeniden saldırıya başladı.
Yerel kaynaklar HTŞ’nin dün sabaha karşı Maraat el Numan’a yoğun şekilde saldırıya geçtiğini ve kasabanın en işlek caddesinde kontrolü sağladığını bildirdi. HTŞ’nin, İdlib’in güneybatısındaki Lazkiye kırsalına yönelik saldırı başlatmak için Cisr eş Şuğr bölgesinde de güç topladığı bildirildi. HTŞ’nin yeniden hareketlenmesi üzerine, Maraat el Numan, rejim güçlerinin de hedefi oldu. Rejim birlikleri, HTŞ’nin ilerleyişine çok namlulu roket atarlarla yanıt verdi.
ANKARA TAKİPTE
Ankara, HTŞ saldırılarının Moskova’dan gelen “İdlib’deki çatışmasızlık anlaşması istenilen düzeyde yürümüyor” açıklaması sonrası artmasına dikkat çekiyor. Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar, İdlib’le ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Yaşananlar yakından takip ediliyor. Sahada ilgili birimler gerekli çalışmaları yapıyor. HTŞ ve türevi örgütlere neden müdahale edilmediği sorusu sıkça soruluyor. Şiddetli bir müdahale, Suriye’de siyasi süreci tamamen ortadan kaldırabilir. Çatışmalar coğrafyanın tamamını kapsayabilir. Bu durumda ateş yeniden körüklenmiş olur. Bundan dolayı müdahaleler, aşama aşama yapılıyor.”
MGK’DA GÜNDEM
2019’un bugün yapılacak ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında da Suriye ana gündem olarak masada yerini alacak
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