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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
30.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

HTŞ İdlib’de saldırıyor

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HTŞ İdlib’de saldırıyor

Suriye’de terör örgütü el Kaide bağlantılı Heyet Tahrir üş Şam (HTŞ), çatışmasızlık bölgesi İdlib’in güney kesimlerinde yeniden saldırıya başladı.

Yerel kaynaklar HTŞ’nin dün sabaha karşı Maraat el Numan’a yoğun şekilde saldırıya geçtiğini ve kasabanın en işlek caddesinde kontrolü sağladığını bildirdi. HTŞ’nin, İdlib’in güneybatısındaki Lazkiye kırsalına yönelik saldırı başlatmak için Cisr eş Şuğr bölgesinde de güç topladığı bildirildi. HTŞ’nin yeniden hareketlenmesi üzerine, Maraat el Numan, rejim güçlerinin de hedefi oldu. Rejim birlikleri, HTŞ’nin ilerleyişine çok namlulu roket atarlarla yanıt verdi.

ANKARA TAKİPTE

Ankara, HTŞ saldırılarının Moskova’dan gelen “İdlib’deki çatışmasızlık anlaşması istenilen düzeyde yürümüyor” açıklaması sonrası artmasına dikkat çekiyor. Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar, İdlib’le ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Yaşananlar yakından takip ediliyor. Sahada ilgili birimler gerekli çalışmaları yapıyor. HTŞ ve türevi örgütlere neden müdahale edilmediği sorusu sıkça soruluyor. Şiddetli bir müdahale, Suriye’de siyasi süreci tamamen ortadan kaldırabilir. Çatışmalar coğrafyanın tamamını kapsayabilir. Bu durumda ateş yeniden körüklenmiş olur. Bundan dolayı müdahaleler, aşama aşama yapılıyor.”

MGK’DA GÜNDEM

2019’un bugün yapılacak ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında da Suriye ana gündem olarak masada yerini alacak

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