Hong Kong Lideri Lam: Çin'e istifamı sunmadım!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriHong Kong Lideri Lam: Çin'e istifamı sunmadım!
GeriDünya Hong Kong Lideri Lam: Çin'e istifamı sunmadım!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: AP
03.09.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

Hong Kong Lideri Lam: Çin'e istifamı sunmadım!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hong Kong Lideri Lam: Çin'e istifamı sunmadım!

Hong Kong Lideri Carrie Lam, dün ortaya çıkan ses kayıtlarından sonra şehirdeki siyasi krizi sona erdirmek için Çin'e istifasını sunduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Hong Kong Lideri Carrie Lam, dün ortaya çıkan bir toplantıya ait ses kayıtlarında yer alan, “Başka bir seçeneğim varsa, ilk şey bırakmak” ifadelerinden sonra yaptığı açıklamada, şehirdeki siyasi krizi sona erdirmek için Çin'e istifasını sunduğu yönündeki iddiaları reddetti. Lam bugün yaptığı açıklamada, hiçbir zaman istifasını sunmadığını söyledi ancak ortaya çıkan kayıtların gerçekliğini de reddetmedi.

HONG KONG'DA PROTESTOLAR

Haziran ayında Çinli yetkililer Hong Kong halkına tanınan ayrıcalıkların onların doğal hakkı olmadığı, merkezi hükümetin tanıdığı imtiyazlardan kaynaklandığı konusunda bir tartışma başlattı. Bu durum Hong Kong halkının Çin hükümetine karşı güvenini kaybettirdi. Çin’in 2017 seçimlerinde kendi belirlediği isimlerin aday olacağını duyurmasıyla da Hong Konglular serbest ve demokratik seçim sözünün yerine getirilmeyeceğini anladı. Hong Kong'daki gösteriler Haziran ayında suç işlediklerinden şüphelenilen kişilerin Çin'e iadesine imkan veren tartışmalı yasa tasarısı nedeniyle başladı.

Yasa tasarısının askıya alınmasına rağmen göstericiler, "Çin'in boyunduruğuna karşı çıkmak amacıyla" gösterilerine düzenli aralıklarla devam ediyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
ABD ve YPG/PKK'dan 700 teröriste ortak eğitim
ABD 20 hafta içinde 5400 askerini ülkeden çekecek
Gürcistan'da başbakanın istifa etmesinin ardından yeni aday
Fransız istihbaratı YPG/PKK'lı Fransızlardan endişe duyuyor