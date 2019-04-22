Hollanda'da trafik kazası
Hollanda'da meydana gelen trafik kazasında, aralarında bir Türk gencinin de bulunduğu 4ÿkişi hayatını kaybetti.
Yerel medya, Hollanda'nın Deventer şehrinin yakınlarında bulunan bir otobanda meydana gelen trafik kazasında aralarında 22 yaşındaki Ömer Doğanın da olduğu, 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Otomobilin matris mesaj işaretine çarptığı ve ardından yandığı, 4 kişinin de araçta hayatını kaybettiği belirtildi.
Otobanın Hengelo ve Apeldoorn istikametlerinin trafiğe kapatıldığı ve kazanın nedeninin henüz belirlenemediği belirtilirken; polisin kazaya dair incelemelerinin sürdüğü belirtildi.
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