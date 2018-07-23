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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
23.07.2018 - 07:28, Son Güncelleme:

Hollanda'da iki dinden görevliler ilk kez yağmur duasına çıktı

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Hollanda'da iki dinden görevliler ilk kez yağmur duasına çıktı

Hollanda ve Belçika'da yaklaşık bir aydır hiç yağmur yağmayınca kuraklık, endişe verici boyutlara ulaştı. Hollanda'da ilk kez cami ve kilise görevlileri yağmur duasına çıktı.

Hollanda Faslı Camiler Konseyi (RMMN) Sözcüsü Said Bouharrou, kuraklık nedeniyle yağmur duasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Ülkede camilerde, mahsullerin daha fazla zarar görmemesi ve çiftçilerin zor durumdan kurtulması için dua edildi.

Dua, sadece camilerle sınırlı kalmadı.

Hollanda'da kiliselerde de "dua patlaması" yaşanıyor. Ülkenin doğusundaki Overijssel eyaletindeki kiliselerde bir an önce yağmur yağması için dualar ediliyor.

Kiliseler Platformu'ndan Mink de Vries, çiftçi aileleri için de dua ettiklerini belirterek, kuraklığın en çok üretici kesimleri etkilediğini söyledi.

 

HOLLANDA'DA MERALAR SARARDI

Yazların genellikle bol yağışlı olarak geçtiği Belçika ve Hollanda'da bu yıl özellikle meralar tamamen sarardı. Bu nedenle sığır ve at çiftliklerinin ciddi otlak sıkıntısı yaşadığı belirtiliyor.

Ren Nehri'nin kolu olan Maas, su seviyesindeki azalma nedeniyle, neredeyse yürüyerek geçilebilecek hale geldi.

Göl, gölet ve derelerdeki suyun çekilmesi, buralarda yaşayan balık ve diğer canlıları tehdit ediyor. Bu nedenle canlılar için kurtarma çalışmaları yürütülüyor.

Yetkililer, sıcaklarda evcil hayvanların sağlığına dikkat edilmesi uyarısı yapıyor.

Hayvanların derilerinde sıcak nedeniyle meydana gelen tahrişin, ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.

Köpeklerin, asfalt üzerinde yürütülmemesi uyarısı yapılıyor.

BELÇİKA'DA İÇME SUYU SIKINTISI ENDİŞESİ

Kuraklık nedeniyle Belçika'da da içme suyu sıkıntısı yaşanmasından endişe ediliyor.

Bazı bölgelerde su seviyesinin iyice düşmesi üzerine, bahçe, yeşil alan ve spor sahalarının sulanmasına sadece belirli saatlerde izin veriliyor. Belirlenen saatler dışında sulama yapanlara 1600 euroya kadar para cezası veriliyor.

Belçika'daki tüm doğa rezervlerinde de, orman yangını riskine karşı sigara ve ateş yakma yasağı getirildi.

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