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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerHollanda'da 'çocuğa cinsel istismar' skandalı! Başsavcı vekili gözaltında
Dünya Hollanda'da 'çocuğa cinsel istismar' skandalı! Başsavcı vekili gözaltında
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Dünya
BBC Türkçe
09.03.2018 - 07:34, Son Güncelleme:

Hollanda'da 'çocuğa cinsel istismar' skandalı! Başsavcı vekili gözaltında

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Hollanda'da 'çocuğa cinsel istismar' skandalı! Başsavcı vekili gözaltında

Hollanda'da çevre suçları ve yolsuzlukla mücadeleden sorumlu başsavcı vekili Vincent L., reşit olmayan bir erkek çocuğu "para karşılığı cinsel istismar ettiği" gerekçesiyle gözaltına alındı.

Başkent Amsterdam ve Amstelveen semtinde yapılan operasyonlarda, başsavcı vekilinin yanı sıra, aynı suçu işledikleri belirlenen ve yaşları 38 ile 61 arasında değişen 10 kişi daha yakalandı.

Olay geçen yıl, internetteki arkadaşlık siteleri aracılığıyla tanıştığı kişilerle para karşılığı birlikte olan 16 yaşındaki çocuğun ailesi tarafından ortaya çıkarıldı.

Oğullarının cep telefonunda uygunsuz mesajlar gören aile, suç duyurusunda bulundu. Geçen yıl Temmuz ayından itibaren soruşturmayı derinleştiren polis, başsavcı vekili Vincent L.'nin de 16 yaşındaki çocuğu para vererek istismar ettiğini belirledi.

Gözaltına alınan Vincent L.'nin Ocak ayından itibaren görevine son verildi. Uzun süre savcı olarak görev yapan Vincent L., 2016 yılında çevre ve suçları ve yolsuzluktan sorumlu başsavcı vekili olarak atanmıştı.

'ŞOK EDİCİ'

Başsavcılık sözcüsü Katelijne den Hertog, "inanılmaz derecede şaşırdıklarını" belirterek, meslektaşlarının bir çocuğu para karşılığı istismar etmesinin büyük bir şok etkisi yarattığını söyledi.

Sözcü, konuyu büyük bir ciddiyetle değerlendirdiklerini açıkladı.

Gözaltına alınan zanlılardan 6'sının, erkek çocuğu 15 yaşından beri istismar ettikleri belirlendi. Çocuğun, internetteki arkadaşlık sitesilerine verdiği ilanlarda gerçek yaşını yazıp yazmadığı bilinmiyor.

Vincent L.'nin avukatına göre, başsavcı vekili söz konusu çocuğu 16 yaşındayken istismar etti. Avukata göre, 12 ile 15 yaş arasındaki çocuklarla cinsel ilişkiye girenlere verilen ceza, 16-17 yaşındaki çocuklarla birlikte olanlara verilenden daha fazla.

Sanık avukatlarının 1 Nisan'a kadar sürecek araştırma talebinin ardından, başsavcı vekili ile diğer 10 kişinin mahkeme önüne çıkması bekleniyor.

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