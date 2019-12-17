Hollanda’da ATM’ler gece kapatılacak

Hollanda Bankalar Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, ülkede son yıllarda artan ATM’lerin patlatılması olaylarına karşı hükümet ile birlikte önlem alındığı bildirildi. Açıklamada, dışarıdaki ATM’lerin hırsızlar tarafından patlatılmasına karşı saat 23.00 ile 07.00 arasında kullanım dışı olacağı ifade edildi. ATM’lerden para çekme işlemlerinin yaklaşık yüzde 2’sinin gece gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, alınan önlemin bazıları için sıkıntıya yol açabileceği fakat güvenliğin daha önemli olduğu kaydedildi. ATM’lerin patlatılmasının çevrede bulunan binalara büyük zarar vermesi nedeniyle semt sakinlerinin güvenliği için bazı ATM’lerin daha güvenli bölgelere taşınacağı da aktarıldı. Ülkede bu yıl 70 ATM patlatıldı.