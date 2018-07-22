Hollanda ‘Venedik’i
Hollanda’nın Overijsel eyaletindeki Giethoorn köyü, Orta Çağ’dan kalma tarihi dokusu ve su kanallarıyla İtalya’nın dünyaca ünlü turizm merkezi Venedik’i andırıyor.
Her yıl yüz binlerce turistin ziyaret ettiği, 176 tahta köprüsü, dar kanalları, tarihi evleri, yemyeşil doğası ve rengarenk çiçekleriyle masalları andıran köyde 2 bin 620 kişi yaşıyor.
Giethonrn Köyü sakinleri, çoğu kanallardaki adalar üzerinde bulunan evlerde yaşıyor. Bu evlere de ancak, ev sahiplerine ait tahta köprülerden ulaşılabiliyor.
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