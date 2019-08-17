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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Mehmet Can Kömürcü - Fotoğraf: AFP
17.08.2019 - 12:32, Son Güncelleme:

Hollanda Prensesi Christina hayatını kaybetti

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Hollanda Prensesi Christina hayatını kaybetti

Hollanda Kraliyet Ailesi, bir süredir kemik kanseri tedavisi gören 72 yaşındaki Hollanda Prensesi Christina'nın bu sabah yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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  • Hollanda Prensesi Christina hayatını kaybetti
  • Hollanda Prensesi Christina hayatını kaybetti
  • Hollanda Prensesi Christina hayatını kaybetti
  • Hollanda Prensesi Christina hayatını kaybetti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Eski Hollanda Kraliçesi Beatrix'in kız kardeşi olan Hollanda Prensesi Christina bu sabaha karşı Hollanda'nın Lahey kentindeki Noordeinde Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Prensesin bir süredir kemik kanseri tedavisi gördüğü biliniyordu.

Hollanda Kralı Willem-Alexander ve Hollanda Kraliçesi Maxima ve Beatrix, Prensesin ölümü sebebiyle derin üzüntü duyduklarını söyledi.

Hollanda Kraliyet Ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili kız kardeşimiz ve halamızın ölümü sebebiyle derin üzüntü duyuyoruz. Christiana dikkat çeken bir kişiliğe ve sıcak bir kalbe sahipti. Müziğe olan tutkusu ve yeteneği ile çok sayıda kişinin yaşamına dokunmuştu. Güzel hatıralarımızı sevgiyle anacağız." dendi.

Hollanda Kraliyet Ailesi resmi Instagram hesabında Prenses Christina'nın fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf, Kraliyet Ailesi hayranları tarafından çok sayıda beğeni ve taziye bildiren yorum aldı.

1947 yılında dünyaya gelen Prenses Christina, Kraliçe Juliana ve Almanya doğumlu Prens Bernhard'ın dört kızından en genç olanıydı.

1975 yılında Jorge Guillermo ile evlenen Prenses Christina, bu evlilikten Bernardo, Nicolas ve Jualiana adlı üç çocuk dünyaya getirdi.

Çift 1996 yılında boşanma kararı aldı.

Hollanda, Birleşik Krallık, ABD, Kanada ve İtalya gibi çok sayıda ülkede yaşayan Prenses Christina halktan biriyle evlendiği için taht verasetinden feragat etmişti.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, taht verasetinden feragat eden Christina için, "Yaşamına yön vermek için kendi yolunu açtı" demişti.

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