Hollanda çiftçisi bu aralar sinirli
HOLLANDA’nın Lahey kentinde önceki gün toplanan binlerce çiftçi, hükümetin tarım politikasını protesto etti.
Bir çobanın inisiyatifi ile başlayan ve çeşitli kurumların desteği ile organize edilen gösteriye, ülkenin farklı kentlerinden gelen çiftçiler katıldı. Gösteri için sadece 75 traktöre izin verilmesine rağmen yüzlercesi otoyollara dökülünce, ülke genelinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Çiftçiler, traktörlerin üzerine, “Seni besleyen kişinin elini ısırma”, “Bıktık artık”, “Ülkede devran çiftçinin ekimi ile dönüyor”, “Biraz daha bu siyaseti uygularsan bütün çiftçileri kaybedersin” ve “İklim anlaşması çiftçinin ölümü” yazılı pankart ve dövizler astılar.
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