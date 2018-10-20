Hollanda Başbakanı Rutte'den Kaşıkçı açıklaması
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili bir açıklama yaptı.
Rutte açıklamasında, Cemal Kaşıkçı olayında birçok şeyin belirsizliğini koruduğunu ve olayla ilgili tüm unsurların en kısa sürede açığa kavuşacağını ümit ettiğini söyledi.
Öte yandan Birleşik Krallık hükümeti de, Cemal Kaşıkçı'nın öldüğünün doğrulanmasının ardından Suudi Arabistan'la atılacak adımları düşüneceklerini belirtti.
UNESCO Genel Sekreteri Audrey Azoulay, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katlini en ağır şekilde kınadığını belirterek, yetkililere olayı geniş çaplı inceleyip suçluların adalet karşısına çıkarılması çağrısında bulundu.
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