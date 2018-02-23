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    Holiganların kavgası polisi öldürdü

    AA
    23.02.2018 - 10:52 | Son Güncelleme:

    UEFA Avrupa Ligi’nde Athletic Bilbao-Spartak Moskova maçı öncesi her iki takımın taraftarları arasında çıkan kavgaya müdahale eden bir İspanyol polisi kalp krizi sonucu öldü.

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    • Holiganların kavgası polisi öldürdü
    • Holiganların kavgası polisi öldürdü
    • Holiganların kavgası polisi öldürdü
    • Holiganların kavgası polisi öldürdü

    ATHLETIC Bilbao, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Spartak Moskova ile İspanya’nın kuzeyindeki Bilbao kentinde karşılaştı. San Mames Barria Stadyumu’nda oynanan ve Spartak Moskova’nın 2-1 galip geldiği müsabaka öncesi iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı.

    Onlarca radikal Spartak Moskova taraftarı, stadyum yakınında ateş yakıp çöp konteynerlerini ters çevirdi. Kavga ve polisin müdahalesinde sayı verilmese de bazı taraftarların yaralandığı belirtildi. Olaylar sırasında Spartak Moskova taraftarı polise havai fişek ve sopalarla saldırdı.
    En az 3’ü Rus olmak üzere 5 kişinin gözaltına alındığı müdahale sırasında 50 yaşındaki polis memuru Inocendio Arias Garcia kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı hastanede öldü.
    İspanya İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido, polisin ailesine başsağlığı diledi. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy da ‘şiddet olaylarını güçlü şekilde kınadığını’ ifade etti.

    Etiketler: avrupadan haberler , holiganlar , Athletic Bilbao , Spartak Moskova
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