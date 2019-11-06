Hızlı ve kolay test
İngiltere’deki Queen Mary Üniversitesi’nin geliştirdiği ‘smear testi’ne alternatif idrar testi, daha fazla kadını rahim kanserinden kurtarabilir.
Ulusal Kanser Araştırmaları Merkezi’nin İskoçya’nın Glasgow şehrinde düzenlediği konferansta sunulan araştırma, kadınların bir sağlık kuruluşuna gitme ve test sonucunu bekleme zahmetinden kurtulmasını öngörüyor. Araştırmada söz konusu testin, 600 katılımcıdan yüzde 80’inin kanser öncesi semptomlarını doğru tahmin ettiği belirtildi.
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