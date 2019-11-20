Hisselerini 600 milyon dolara sattı
ABD’de yayımlanan Forbes dergisinin tüm zamanların kendi servetini kendisi oluşturan en genç milyarderi seçtiği reality şov yıldızı Kylie Jenner (21), kozmetik markası Kylie Cosmetics’in hisselerinin yüzde 51’ini 600 milyon dolara kozmetik devi Coty’e sattı.
Kardashian ailesinin de en genç üyesi Kylie Jenner’ın satışının ardından Coty hisseleri yüzde 2.6 yükseldi. Hisselerin hâlâ yüzde 49’unun sahibi Kylie Jenner ve ekibi artık üründen ve pazarlamadan sorumlu olacak.
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