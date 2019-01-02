Hiç harcamadı! 11 milyon dolar miras bıraktı
Ucuza giyinip ek işlerde çalışan Amerikalı bir sosyal hizmet görevlisi, yardım kuruluşlarına 11 milyon dolar (58 milyon TL) miras bıraktı.
BBC’nin haberine göre Seattle’da 8 Ocak 2018’de 63 yaşında kanserden ölen Alan Naiman adlı memurun mirası yeni açıklandı. Ömrü boyunca tutumlu yaşayan Naiman’ın mirasını bıraktığı kuruluşlarının çoğu çocuklara yardım örgütleri. Naiman, çocuklarla çalışabilmek için 30 yıl önce parlak bankacılık kariyerini bırakarak Washington’da Sosyal Hizmetler Dairesi’nde memur olarak çalışmaya başlamış. Alan Naiman, hiç evlenmemiş ve çocuğu bulunmuyor.
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