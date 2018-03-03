Hepsi çikolatadan

ÇOK sayıda çikolata ve şekerleme türünün tanıtıldığı fuarda, ustalarının hazırladığı çikolatalar ziyaretçilere ikram edildi. Fuarda, maket mankenler üzerinde çikolatadan yapılmış giysi ve aksesuarlar dikkati çekti. Katılımcıların en çok ilgi gösterdiği ürünlerin başında ise Belçika’da yeni üretilmeye başlanan ‘Ruby’ isimli pembe renkli çikolatalar yer alıyor.

Çikolatanın tarihinden tüketim alışkanlıklarına kadar farklı temalarda birçok sunumun ziyaretçilerle buluştuğu fuar Pazar günü sona erecek.

EN İYİLERİ BELÇİKA’DA

Lezzetli ve el yapımı çikolatalarıyla ünlü Belçika’da sektör milyarlarca euro gelirle birlikte çok sayıda kişiye iş imkanı sağlıyor. Ülkenin her şehrinin işlek noktalarında bulunan yüzlerce çikolata dükkanı renkli şekilde dekore ediliyor. Belçika, dünyanın en bilinen çikolata markalarına ev sahipliği yapmakta.

Çikolata sektörünün Belçika’daki tarihçesi 19’uncu yüzyıla uzanırken ülke ekonomisine ve kültürüne de önemli katkı sağlıyor. Belçika’da çikolata sektörü yasal düzenlemelerle belirli bir standartta tutuluyor. Ayrıca Belçika çikolatalarının içeriğinde en az yüzde 35 saf kakao bulunması şartı söz konusu.