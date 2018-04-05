Hayvanlar için termal kalkan
Her yıl kaçak avcıların kurşunlarına hedef olarak nesillerinin tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalan vahşi hayvanları korumak için son çare, ‘son teknoloji’ oldu.
İngiltere’de Kraliyet Astronomi Derneği, uzay araştırmalarında gökcisimlerini incelemek için kullandığı termal işaretleri saptayan kızılötesi kameralara sahip ‘drone’ları (insansız küçük hava araçları), nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanları kaçak avcılardan korumak için çevrecilerin emrine verdi. Liverpool’daki John Moores Üniversitesi’nin de destek verdiği projede kullanılacak bu son teknoloji ürünü termal kameralarla artık kaçak avcılar ‘avlanacak’.
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