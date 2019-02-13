Hayret ettiren olay! Refakatçiyi tekme-tokat dövdü
ABD’nin Florida eyaletinde doktor refakatçiye şiddet uyguladı. An be an kaydedilen görüntülerde doktorun refakatçiyi uzun süre yumrukladığı ve dövdüğü görülüyor.
Amerika'nın Florida eyaletinde, son evre kanser arkadaşına refakatçilik yapan kişiyi doktor dakikalarca darp etti.
Refakatçi tedavi yöntemlerinden endişe duyduğunu dile getirince doktor sinirlendi. "Amirinizle görüşmek istiyorum" deyince doktor şiddete başvurdu. Hastane görevlilerinin araya girmesiyle kavga son buldu. Olayın arkasından soruşturma başlatıldı. İzin alıp bir süre işe gelmeye doktor, Broward eyalet başsavcılığının kendisini suçsuz bulması üzerine yeniden iş başı yaptı.
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