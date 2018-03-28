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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
28.03.2018 - 12:24, Son Güncelleme:

Havayolu yönetimini şoke eden yolcu! CEO uçaktayken yapmadığını bırakmadı

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Havayolu yönetimini şoke eden yolcu! CEO uçaktayken yapmadığını bırakmadı

Dün Almanya'ya giden EasyJet CEO'su Johan Lundgren ile birlikte şirket yöneticilerinin ve gazetecilerin de yer aldığı U25506 sefer sayılı uçuşta, beklenmedik bir olay yaşandı.

Airporthaber'in haberine göre, EasyJet'in Gatwick-Berlin seferini gerçekleştiren yolcu uçağında alkolü fazla kaçıran bir yolcu polis zoruyla uçaktan indirildi. Berlin'deki büyüme hedeflerinin tanıtımı için dün Almanya'ya giden EasyJet CEO'su Johan Lundgren ile birlikte şirket yöneticilerinin ve yine aynı tanıtım toplantısı için Gatwick'ten havalanarak Berlin Tegel Havalimanı'na iniş yapan uçakta bulunan gazetecilerin de yer aldığı U25506 sefer sayılı uçuşta hiç beklenmedik bir olay yaşandı.

Uçuş süresince dutyfree'den temin ettiği 1 şişe votkayı bitirdiği ve daha sonra da uçağın tuvaletinde sigara içtiği tespit edilen bir yolcu, uçaktaki diğer yolcuları taciz eden tavırlar sergileyince ortam bir anda gerildi. İlk olarak uçuş ekibinin müdahale ettiği yolcu yerine oturtulurken, uçağın Berlin'e inmesindan sonra pilotlar durumu kuleye bildirdi.

Yaşanan olay sonrasında uçağın park poziyonunu almasıyla birlikte 4 Alman polisi uçağa gelerek yolcuyu yaka paça aşağıya indirdi. Tanıtım toplantısı için gelen gazeteciler ile uçaktaki yetkilileri karşılamak için bekleyen havalimanı yetkilileri yaşanan olay karşısında şaşkına döndü.

 

 

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