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    Hastanede korkunç olay... MRI cihazı adamı yuttu

    Hürriyet Haber
    29.01.2018 - 12:12 | Son Güncelleme:

    Hindistan’da bir akrabasını hastanede ziyaret eden 32 yaşındaki adam, MRI (Manyetik Rezonans Görüntüleme) makinesi tarafından yutulması sonucu hayatını kaybetti.

    Rajesh Maru, hastanede MRI’ı çekilecek bir akrabasını görmeye gitti. Bu sırada, bir hastane personeli, Maru’dan bir oksijen tüpünü odaya götürmesini istedi. Maru, bunun tehlikeli olabileceğini söylese de personel, “Sorun yok, her gün yapıyoruz” cevabını verdi. Personel ayrıca, MRI cihazının kapalı olduğunu da söyledi. Ancak Maru odaya girdiği cihazın açık olduğu anlaşıldı ve manyetik çekim Maru’nun elindeki tüpü MRI’ın içine çekti.

    Hastanede korkunç olay... MRI cihazı adamı yuttu

    Çok güçlü bir şekilde MRI’ya çarpan Maru, ağır yaralandı ve bu sırada zarar gören oksijen tüpüde sıvı kaçırdı. Eli makineye sıkışmış olan Maru, tüpten çıkan oksijeni de solumak zorunda kaldı. Genç adam müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Maru’yu yanlış yönlendiren hastane personeli ve bir doktor ihmalkarlıktan gözaltına alındı.

    MRI cihazlarının içlerinde çok güçlü bir mıknatıs olduğundan bütün metalleri kendisine çeker. Bu nedenle MRI odasına metal eşyalarla girilmez. Ayrıca, kalp pili olan kalp hastaları , beyin ameliyatı ile beyin damarlarına klips takılmış kişiler,metal kalp kapakçıkları olanlar, iç kulak protezi gibi hastalar kesinlikle MRI’a alınmazlar.

    Etiketler: emar , Hindistan
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