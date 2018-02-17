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    Hasan’ın katil zanlıları gözaltında

    AA
    17.02.2018 - 10:51 | Son Güncelleme:

    19 yaşındaki Türk genci Hasan Özcan’ın, Londra’da bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesiyle bağlantılı iki kişi gözaltına alındı.

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    • Hasan’ın katil zanlıları gözaltında
    • Hasan’ın katil zanlıları gözaltında
    • Hasan’ın katil zanlıları gözaltında
    • Hasan’ın katil zanlıları gözaltında

    Polisin yaptığı açıklamada, Londra’nın doğusunda Dagenham ve Hornchurch semtlerindeki adreslerde kimlikleri açıklanmayan 15 ve 19 yaşlarındaki iki erkeğin gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, cinayet şüphesiyle gözaltına alınan gençlerin sorgularına, Londra’nın doğusundaki ayrı karakollarda devam edildiği aktarıldı.
    Soruşturmanın cinayet masası dedektifleri tarafından yürütüldüğü belirtilen açıklamada, görgü tanıklarına da emniyet yetkilileriyle iletişime geçme çağrısı yinelendi.
    Üniversitesi öğrencisi Hasan Özcan, başkentin doğusundaki Barking semtinde 3 Şubat gecesi uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Ailesi, oğullarının daha önce de saldırıya uğradığını ve başından yaralandığını, saldırganların ise ‘delil yetersizliği’ gerekçesi ile serbest bırakıldığını açıklamıştı. Polis, cinayetle ilgili başlattığı soruşturmada görgü tanığı aradığını duyurmuştu.

    Etiketler: avrupadan haberler , LONDRA , Cinayet , hasan özcan
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