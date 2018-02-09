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    Harley ile yaptığı kazada can verdi

    Levent GÜNDÜZ / KEHL, DHA
    09.02.2018 - 10:51 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Fransa sınırındaki Kehl kentinde meydana gelen trafik kazasında, Zonguldak asıllı iki çocuk babası Mehmet Koçbaş (62) yaşamını yitirdi.

     

    HARLEY Davidson marka motosikletiyle kentin Sundheim köyünde, L- 75 karayolun döner kavşağında bir otomobille çarpışan Mehmet Koçbaş’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.
    Mehmet Koçbaş kentte yaşayan Türk toplumu ve sevenlerini yasa boğdu.

    Etiketler: Mehmet Koçbaş , Harley Davidson , kazada öldü , Avrupa'dan haberler
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