Harley ile yaptığı kazada can verdi

HARLEY Davidson marka motosikletiyle kentin Sundheim köyünde, L- 75 karayolun döner kavşağında bir otomobille çarpışan Mehmet Koçbaş’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Mehmet Koçbaş kentte yaşayan Türk toplumu ve sevenlerini yasa boğdu.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.