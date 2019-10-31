Hariri’nin istifası sokağa yetmedi
LÜBNAN’da 17 Ekim’den bu yana süren protestoların ardından Başbakan Saad Hariri’nin istifasını sunması her ne kadar gösterileri nispeten yatıştırsa da bazı eylemciler, “İstifa sokaklardan çekilmek için yeterli değil” mesajı verdi.
Lübnanlı siyasi analist ve yazar Faris Haşşan, gösterilerin Hariri’nin istifasıyla son bulmayacağı, iktidardaki diğer sembol isimler de koltuklarını bırakana kadar süreceği görüşünü dile getirdi. Bu arada Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, hükümet üyelerinden yeni kabine oluşturulana kadar görevlerine devam etmelerini talep etti.
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