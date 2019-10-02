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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
02.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hariri, modele 16 milyon dolar havale etmiş

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Hariri, modele 16 milyon dolar havale etmiş

New York Times (NYT) gazetesi, Lübnan Başbakanı Hariri’nin Seyşeller’de tanıştığı bir modelin hesabına 16 milyon dolar para havale ettiğini yazdı.

NYT’a göre ‘romantik ilişki’ Saad Hariri’nin iki başbakanlığı dönemi arasında yaşandı. Olay Saad Hariri’nin geçen ay ülkesinde ‘ekonomik acil durum’ ilan edeceğini söylediği bir dönemde gündeme gelmesi açısından daha da dikkat çekti. 2005’te babası Refik Hariri’nin öldürülmesi üzerine yüz milyonlarca dolarlık bir mirasın sahibi olan Saad Hariri ile Merwe’nin yolları Seyşeller’de kesişti. Mahkeme kayıtlarına göre Merwe, ‘parayı konu etmeyen’ milyarderlerin kaldığı Seyşeller’de The Plantation Club için işe alındı. Model, burada birçok kişiyle tanıştı.

Hariri, modele 16 milyon dolar havale etmiş

‘SENİ SEVİYORUM SAAD’IM’

2013 yılının mart ayında Seyşeller’e yaptığı bir ziyarette arkadaşlarına favori aracının Audi R8 olduğunu söyleyen genç kadın, ülkesine döndüğünde aracıyla kaza yapmış, cep telefonu da kırılmış. Bir galeri sahibi arayarak Merwe’nin Audi R8 ile Land Rover araçlarının hazır olduğunu söylemiş, ayrıca yurtdışına açık iki de cep telefonu gelmiş. Bunların ‘aynı Ortadoğulu centilmenin hediyesi’ olduğu belirtilmiş. Üç çocuklu ve evli olan Saad Hariri o dönemde 43, Merwe ise 20 yaşındaymış. Bir defasında da Merwe, ‘Seni seviyorum Saad’ım’ diyerek hesap numarası atarak ev satın alabilmek için para istemiş. Olay vergi müfettişlerinin genç kadının hesabına yatan milyonlarca dolarların peşine düşmesi üzerine ortaya çıktı. Sonunda model, vergi ödemesini isteyen yetkililerle 2016 yılında uzlaşmaya varmış, ancak geçen yıl temyize gidince konu yine gündeme gelmiş. Ocak ayında da model, Hariri ile ilişkisini deşifre ederek kendisinin maddi zarara uğramasına yol açtıkları gerekçesiyle 65 milyon dolarlık karşı dava açmış.

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