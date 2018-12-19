Hapishanede kaptı, kolunu yemeye başladı
ABD'nin Teksas eyaletinde altı ay süreyle hapis cezasına mahkum edilen 37 yaşındaki Harold Millican, hapishanedeki kötü hijyen şartları sebebiyle et yiyen bakteri kaptı.
Et yiyen bakteri Harold'un sağ kolunu yemeye başladı. Harold, bakterinin durdurulması için defalarca bıçak altına yattı.
37 yaşındaki mahkum yetersiz hijyen koşulları ve çalışan personelin ilgisiz olması sebebiyle hapishaneye 200 bin dolarlık tazminat davası açtı.
2016 yılında uyuşturucu bulundurma suçu ile 6 ay hapis cezasına çarptırılan Harold, hapishanede verilen bir görev sırasında düşerek kolunu incitti.
Harold'ın avukatı Allie Booker, müvekkilinin düzgün şekilde tedavi edilmediğini ve bu sebeple metisiline dirençli stafilokok enfeksiyonu kaptığını söyledi.
Bakteri, hastaneye sevk edilmeyen Harold'un kolunu bir hafta boyunca yedi. Durumu ciddileşen mahkum bir haftanın sonunda hastaneye kaldırıldı.
Harold şimdi 200 bin dolarlık davanın sonuçlanmasını bekliyor.
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