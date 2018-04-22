Hamas’ın mühendisini Malezya’da öldürdüler
Hamas üyesi, İHA ve roket tasarımı üzerinde de çalıştığı söylenen 36 yaşındaki Filistinli elektronik mühendisi dün Kuala Lumpur’da namaza giderken iki motosikletlinin açtığı ateşte hayatını kaybetti. Ailesi, saldırıdan İsrail gizli servisi Mossad’ı sorumlu tuttu. Fadi el-Batş’ın Türkiye’deki bir konferansa katılmaya hazırlandığı belirtildi.
10 yıl önce Malezya’ya yerleşmeden önce Gazze Şeridi’nin Enerji Dairesi’nde çalışan 36 yaşındaki Fadi el-Batş, elektrik ve elektronik mühendisliği konusunda eğitim almış ve Malezya’da bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışıyordu. Aynı zamanda bir caminin ikinci imamı olan el-Batş, jeneratörler, enerji kalitesi ve yenilenebilir enerji konusunda uzmandı. AP Ajansı’na göre İsrail basınında Fadi el-Batş’ın insansız hava araçları geliştirilmesi programında yer aldığına dair bilgi yer aldı. Malezya Başbakan Yardımcısı ise Batş’ın roket tasarımı üzerine de çalıştığını belirtti.
TÜRKİYE’YE GELECEKTİ
Saldırı dün Fadi el-Batş, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’daki evinden sabah namazı için camiye gitmek üzere çıktığı sırada yaşandı. Maskeli iki motosiklet sürücüsü el-Batş’a yakın mesafeden ateş açtı. Başından ve bedeninin üst bölümünden vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. El-Batş’ın Hamas mensubu olduğu ve İslami Cihat’ın önde gelen bir isminin kuzeni olduğu belirtildi. Güvenlik kameralarındaki görüntülerden saldırganların Filistinli akademisyen evinden çıkmadan 20 dakika boyunca bekledikleri anlaşıldı. El Batş’ın Türkiye’de yapılacak enerji konferansına katılmak için yola çıkmaya hazırlandığını belirten ailesi saldırıdan Hamaslılara yurtdışında eylem düzenlediği iddia edilen İsrail’in gizli servisi Mossad’ı sorumlu tuttu.
Fadi el-Batş’ın Hamas’ın askeri kanadında ‘komutan’ olduğu da öne sürüldü.
ROKET UZMANI
Hamas, Fadi el-Batş’ı ‘şehit’ olarak tanımlayarak “Saygıdeğer bilim insanı, enerji sektörüne büyük katkıda bulunmuştu” dedi. Gazze’de açılan taziye çadırına asılan afişte onun Hamas’ın askeri kanadının ‘komutanlarından olduğu’ belirtildi. Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmed Zahid Hamidi, saldırıyı düzenleyenlerin bir yabancı istihbarat örgütüne bağlı Avrupalı görünümlü kişiler olduğunu öne sürdü. Başbakan Yardımcısı Hamidi, öldürülen kişinin bir yabancı ülke istihbaratına yakın, Filistin yanlısı gruplarda aktif olduğunu, elektrik mühendisliği ve roket tasarımında uzman olduğunu belirtti.
Fadi el-Batş’ın ölümü Gazze’deki yakınlarında üzüntü yarattı.
FİLİSTİN DAVASINA DESTEK VERİYORDU
Fadi el-Batş, Twitter’ı aktif olarak kullanıyor ve Filistinlilerin son bir aydır Gazze’de İsrail ile sınırda yaptıkları ‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’ eylemine destek veriyordu. Filistinlilerin topraklarına el konup sürgün edilmesine tepki gösteren eylemciler, İsrail’i protesto etmek için bir aydır cuma günleri sınırda eylem düzenliyor. İsrail’in sert müdahaleleri yüzünden önceki gün de biri 15 yaşında dört Filistinli hayatını kaybederken, toplam can kaybı dörde, bir haftada 32’ye çıktı, yüzlerce kişi de yaralandı.
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