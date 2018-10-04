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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
04.10.2018 - 14:04, Son Güncelleme:

Hamas, İsrail ile anlaşmaya hazır

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Hamas, İsrail ile anlaşmaya hazır

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar, Hamas olarak savaşmak istemediklerini çünkü savaşın Filistinliler'in aleyhine olduğunu vurgulayarak "İsrail ile bir anlaşmaya hazır olduklarını" belirtti. Sinvar, devam etmesi durumunda mevcut durumun bölgede büyük bir patlamaya dönüşeceği uyarısında bulundu.

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya es- Sinvar, İsrail'in "Yedioth Ahronoth" ile İtalyan'ın "La Repubblica" gazeteleri adına röportaj yapan İtalyan gazeteci Francesca Borri'yi Gazze'deki ofisinde kabul etti.

Sinvar, İtalyan gazeteci Francesca Borri'ye verdiği ve İsrail'in "Yedioth Ahronoth" ile İtalya'nın "La Repubblica" gazetelerinin bugünkü sayısında yayımlanan röportajında, neden şimdi bir İsrail gazetesine konuştuğuna ilişkin soruya "Çünkü bunun değişim için gerçek bir fırsat olduğunu görüyorum." cevabını verdi.

İtalyan gazeteci Borri röportajın girişinde, "Sinvar ile görüştüm dediğimde ilk olarak 'Nerede görüştün, tünelde mi yoksa yer altındaki bir sığınakta mı?' sorusuyla karşılaşıyorum. Ancak ben 'Hayır, Gazze'deki ofisinde görüştüm' yanıtını veriyorum." diye yazdı.

İsrail ile yeni bir savaşın kimsenin yararına olmadığını söyleyen Sinvar, "Yeni bir savaş kimsenin yararına değil. Elbette bizim de yararımıza değil." ifadelerini kullandı.

"DÖRT SAPANLA NÜKLEER GÜCE KARŞI KONULAMAZ"

Sinvar, Filistinliler'in ellerindeki sapanlarla nükleer güç olan İsrail'e karşı bir şey elde edemeyeceğini ifade ederek, "Kim dört sapanla nükleer güce sahip bir devlete karşı koymak ister. Savaş ile hiçbir şey elde edilemez." dedi.

İsrail ile daha fazla savaşmak istemediğini belirten Sinvar, "Ben, İsrail ile asla savaşmam demiyorum ancak daha fazla savaş istemiyorum diyorum. Tek isteğim ablukanın kaldırılması. Benim ilk görevim halkımın menfaati için çalışmak, onları korumak, özgür ve bağımsız olma haklarını savunmaktır." diye konuştu.

Sinvar, "Gazze'de yaşanan insani krizde Hamas'ın sorumluluğu olduğu" yönündeki suçlamaları reddederek, "Bu insani krizin sorumlusu sınırı kapatanlar, sınırı açmaya çalışanlar değil. Ablukaya bir son vermemize yardımcı olabilecek herhangi bir kişiyle iş birliği yapmak benim sorumluluğumdur. (Gazze'deki ablukanın devam etmesi) Mevcut durumun devam etmesi halinde bir patlamadan kaçış yoktur." şeklinde konuştu.

İSRAİL İLE ANLAŞMAYA HAZIR

Ateşkesin sağlanması ve ablukanın kaldırılması halinde İsrail ile bir anlaşmaya hazır olduklarını vurgulayan Sinvar, "Ablukanın kaldırılması ve ateşkese karşı ateşkes. Ablukanın sürmesi, ateşkes anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Sinvar, İsrail ile muhtemel bir anlaşmanın hala sağlanamadığına işaret ederek, "Hala anlaşma sağlanabilmiş değil. Hamas ve diğer Filistinli gruplar anlaşmayı imzalamaya ve anlaşmaya bağlı kalmaya hazır. Ancak şu ana kadar sadece işgal var." dedi.

İsrail tarafından bir saldırıya maruz kalmaları halinde kendilerini koruyacaklarının altını çizen Sinvar, şunları kaydetti:

"Her zaman olduğu gibi herhangi bir saldırıya maruz kalmamız durumunda kendimizi koruyacağımızı açıklamak bizim için önemli. Bu, yeni bir savaş demektir. Ancak bu savaştan sonra bir yıl için bir kez daha burada olacağız. Ama şunu da belirteyim, savaşla hiçbir şey elde edemezsin."

Sinvar, Hamas'ın elinde bulunan İsrailli esirlerle İsrail'deki Filistinli esirlerin değişimine ilişkin bir anlaşmanın gerçekleşmesini umduklarını belirterek, "Filistinli esirler konusu çok önemli ve aynı zamanda hayati bir mesele. Bu siyasi bir mesele değil bilakis ahlaki bir meseledir ve bunu bir görev olarak değerlendiriyorum. Hapiste bulunan herhangi bir Filistinli'nin serbest kalması için her şeyi yaparım." şeklinde konuştu.

Filistin basınında yer alan haberlerde "Sinvar'ın bu röportajı İsrail gazetesine vermediği" yönünde açıklamalar yer alırken, röportajda yer alan söylemelere ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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