Halep kırsalını da vuruyorlar
Suriye’de Rusya’nın hava desteğini alan rejim güçleri Türkiye ve uluslararası toplumdan gelen tepki ve çağrılara rağmen İdlib’in güneyindeki saldırılarını sürdürürken Halep’in kuzeybatı ve güneybatı kırsallarını da vurmaya başladı.
Yerel muhalif kaynaklar, rejim güçleri ile İran destekli milislerin Halep’in batı kırsalında Kefer Dael köyüne dün sabaha karşı sahur vaktinde havan, top ve roketlerle saldırı düzenlendiği, 3 sivilin hayatını kaybettiği 10’a yakın kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı. Halep’in kuzeybatısındaki Kafr Hamra, Hayan; güneybatısında Han el Asal, Sarakib ve Kuferneh beldeleri de rejim güçlerinin attığı top ve füzelerin hedefi oldu. Bölgeye elektrik sağlayan bazı trafoların da kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Rejimin hedef aldığı Halep’in kuzeybatı kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 4 numaralı Anadan, güneybatısında da 5 numaralı Raşidin gözlem kuleleri bulunuyor. Söz konusu gözlem kulelerine yönelik bir saldırının olmadığı bildirildi.
GÜNEYDE DE DEVAM
Önceki geceden beri İdlib’in güneyinde Latamina ve Han Şeyhun bölgeleri ile Gab düzlükleri boyunca çok sayıda köy Rus jetleri tarafından bombalanırken, rejime ait helikopterlerden de varil bombaları atıldığı belirtildi.
kamplar büyütülüyor
Saldırılardan İdlib merkezi ile Türkiye sınırına doğru kaçan çok sayıda sivil için Kızılay gece gündüz çalışıyor. Kızılay’ın Hatay’ın karşısında Suriye topraklarında bulunan Atme bölgesindeki çadır kentleri yeni gelenler için genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle