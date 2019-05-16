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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
16.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Halep kırsalını da vuruyorlar

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Halep kırsalını da vuruyorlar

Suriye’de Rusya’nın hava desteğini alan rejim güçleri Türkiye ve uluslararası toplumdan gelen tepki ve çağrılara rağmen İdlib’in güneyindeki saldırılarını sürdürürken Halep’in kuzeybatı ve güneybatı kırsallarını da vurmaya başladı.

Yerel muhalif kaynaklar, rejim güçleri ile İran destekli milislerin Halep’in batı kırsalında Kefer Dael köyüne dün sabaha karşı sahur vaktinde havan, top ve roketlerle saldırı düzenlendiği, 3 sivilin hayatını kaybettiği 10’a yakın kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı. Halep’in kuzeybatısındaki Kafr Hamra, Hayan; güneybatısında Han el Asal, Sarakib ve Kuferneh beldeleri de rejim güçlerinin attığı top ve füzelerin hedefi oldu. Bölgeye elektrik sağlayan bazı trafoların da kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Rejimin hedef aldığı Halep’in kuzeybatı kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 4 numaralı Anadan, güneybatısında da 5 numaralı Raşidin gözlem kuleleri bulunuyor. Söz konusu gözlem kulelerine yönelik bir saldırının olmadığı bildirildi.

GÜNEYDE DE DEVAM

Önceki geceden beri İdlib’in güneyinde Latamina ve Han Şeyhun bölgeleri ile Gab düzlükleri boyunca çok sayıda köy Rus jetleri tarafından bombalanırken, rejime ait helikopterlerden de varil bombaları atıldığı belirtildi.

kamplar büyütülüyor

Saldırılardan İdlib merkezi ile Türkiye sınırına doğru kaçan çok sayıda sivil için Kızılay gece gündüz çalışıyor. Kızılay’ın Hatay’ın karşısında Suriye topraklarında bulunan Atme bölgesindeki çadır kentleri yeni gelenler için genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

 

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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