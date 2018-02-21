‘Haberim yoktu’ deyince hapisten kurtuldu

BBC’nin haberine göre, 2015’te oğlu Adou Ouattara’nın İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Ceuta kentinde, Faslı bir kadının bavulunda bulunması üzerine gözaltına alınan Fildişi Sahili vatandaşı Ali Ouattara çıkarıldığı mahkemede, insan kaçakçıları tarafından kandırıldığını ve oğlunun bavul içinde sınırdan geçirileceğinden haberi olmadığını savundu.

İspanyol mahkemesi, savcının 3 yıl hapis cezası talep ettiği Ali Ouattara’ya delil yetersizliği nedeniyle 92 euro para cezası verdi.

İspanya’ya 2006 yılında kaçak gelen, yasal oturma ve çalışma izni aldıktan sonra ailesini yanına almaya çalışan Ouattara, eşi ve kızını Bilbao kentine getirmesine rağmen oğlunu Fas topraklarında bırakmak zorunda kalmıştı.

Maaşının bin 300 euro olması gerekçesiyle İspanyol makamlarınca oğlunun ülkeye girişine izin verilmeyen baba, insan kaçakçılarıyla 5 bin euro karşılığında Adou Ouattara’nın İspanya’ya getirilmesi için anlaştığını ancak bavul içinde sınırdan geçirileceğinden habersiz olduğunu savunmuştu.

Sınır yetkilileri, 2015’in mayıs ayında Fas’tan gelen genç bir kadının bavulunu x-ray’den geçirdiklerinde içinde küçük bir çocuk olduğunu fark etmişti. Çocuğun babası, kaçak göç nedeniyle Bilbao’da gözaltına alınmıştı.