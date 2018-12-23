Güzellik uğruna böbreğini kaybetti
2013 yılı Miss International güzellik kraliçesi Filipinli Bea Rose Santiago, böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize bağlı yaşadığını açıkladı.
2013 Miss International güzellik kraliçesi Bea Rose Santiago, Instagram’daki paylaşımında böbrek yetmezliğiyle mücadele ettiğini ve hastalığını öğrenmesinin ardından taşındığı Kanada’da diyaliz makinesine bağlı bir hayat yaşadığını duyurdu. 28 yaşındaki Filipinli güzel, açıklamasında birkaç ay önce öğrendiği hastalığının yoğun spor programına uyum sağlamak için kullandığı takviye besin tozundan kaynaklandığını ifade etti.
Santiago, hastalığını öğrenmesinin ardından farklı bir doktordan görüş almak için Tokyo’ya gittiğini, ancak sonucun değişmediğini söyledi. Şu anda Kanada’nın başkenti Toronto’da diyaliz tedavisi gördüğünü, yakında da canlı bir donörden organ nakline ihtiyaç duyacağını kaydetti.
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