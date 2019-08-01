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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriGuterres'ten 'güvenli bölge' konusunda ABD ve Türkiye'ye uzlaşı çağrısı
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Dünya
AA
01.08.2019 - 22:53, Son Güncelleme:

Guterres'ten 'güvenli bölge' konusunda ABD ve Türkiye'ye uzlaşı çağrısı

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Guterres'ten 'güvenli bölge' konusunda ABD ve Türkiye'ye uzlaşı çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye sınırında kurulması öngörülen "güvenli bölge" ve Türkiye ve ABD arasındaki görüşmelere ilişkin, ''Ortaya çıkabilecek yeni çatışmaların önlenmesi için tüm tarafları bu konuda anlaşmaya teşvik ediyoruz.'' dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin kuzey batısında İdlib'deki dramatik durumun son bulması temennisinde bulunan Guterres, ''Güvenli Bölge'' ve Türkiye ve ABD arasındaki görüşmelere ilişkin ise ''Ortaya çıkabilecek yeni çatışmaların önlenmesi için tüm tarafları bu konuda anlaşmaya teşvik ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

İklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadelenin aciliyetine de değinen Guterres, hava sıcaklarının Yeni Delhi'den Paris'e ve kuzey kutbu dairesine kadar dünyanın her yerinde rekor seviyelere ulaştığı uyarısında bulundu.

Guterres, ''İklim değişikliği konusunda şimdi harekete geçmezsek, yaşanan bu aşırı hava olayları buz dağının sadece görünen kısmı ve o da hızla eriyor. Bu koşmamız ve kazanmamız gereken bir yarış.'' dedi.

"İKLİM ZİRVESİ'NE SOMUT PLANLARLA GELİN"

Guterres 23 Eylül'de BM Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında düzenleyeceği İklim Zirvesi için liderlere, ''Elinizde güzel konuşmalarla değil somut planlar ve net adımlarla gelin.'' diye seslendi.

Basra Körfezi'nde İran ile artan ''endişe verici'' gerginliği de değerlendiren Guterres, Küçük bir yanlış hesap büyük bir çatışmaya neden olabilir.'' diye konuştu.

Tüm taraflara azami itidal çağrısı yapan Guterres, Hürmüz Boğazı'nda uluslararası sularda denizcilik kurallarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Nükleer silahsızlanma konusuna da değinen ve ABD ve Rusya'nın çekilme kararının ardından Soğuk Savaş'ın bitmesini sağlayan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın yarın yürürlükten kalkacağını belirten Guterres, ''Dünya nükleer silahlara karşı savaşta paha biçilemez bir freni kaybediyor. Bu durum, balistik füzelerin yarattığı tehdidi azaltamayacak, aksine artıracak.'' dedi.

Guterres, ABD ve Rusya'ya gerginliğin önlenmesi için adım atmaları çağrısında bulundu.

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