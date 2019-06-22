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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
22.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Gürcistan’da Rus vekile büyük isyan

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Gürcistan’da Rus vekile büyük isyan

Gürcistan’a konuk olarak gelen bir Rus milletvekilinin parlamento başkanı koltuğuna oturması ülkeyi karıştırdı. Muhalifler, başkent Tiflis’te ‘İşgalciler mecliste’ sloganıyla parlamentoyu sardı. Polis ile göstericiler arasındaki arbedede 240 kişi hastanelik oldu. Tepkiler üzerine Gürcistan Parlamento Başkanı istifa ettiğini açıkladı.

GÜRCİSTAN Parlamentosu’nun önünü savaş alanına çeviren olaylar, önceki gün öğleden sonra tetiklendi. Yunanistan’ın inisiyatifiyle 1993’te kurulan ve Rusya’nın da üyesi olduğu Ortodoks Hıristiyan Ülkeler Parlamenterler Birliği, Tiflis’teki oturum için meclis binasında toplanmıştı. Rusya’yı temsil eden milletvekili Sergey Gavrilov’un konuşma yapmak için Gürcistan Parlamento Başkanı İrakli Kohidze’nin makam koltuğuna oturması ortalığı karıştırdı. Muhalefetteki ‘Ulusal Birlik Hareketi’ partisi milletvekilleri, “İşgalci meclis koltuğunda” sloganlarıyla taraftarlarını meclisi ele geçirmeye davet etti. Kısa sürede toplanan on binin üzerindeki gösterici parlamentoyu basma girişimi başlattı. Polis, biber gazı, tazyikli su ve plastik mermi kullanarak göstericileri dağıtmaya çalıştı. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, göstericilerin taş atarak polise karşılık verdiği olaylarda 80 polis ve 160 gösterici yaralandı.

MECLİS BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Gürcistan Cumhurbaşkanı Bidzina İvanişvili bir bildiri yayınlayarak toplantıda protokol hatası yaşandığını söylese de bu açıklama tatmin edici bulunmadı. Gürcistan Parlamento Başkanı İrakli Kobakhidze istifasını duyurdu. İstifa kararı, iktidardaki ‘Gürcistan Hayali Partisi’ danışma toplantısında alındı. Yayınlanan bildiride “İstifa kararıyla Gürcistan halkına karşı sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz” ifadesi yer aldı.

Protestocular ise olaydan sorumlu diğer yetkilileri de istifaya davet ediyor. Cuma akşamı sayıları 10 bini bulan kalabalık parlamento önündeki Rustavelli meydanını doldurarak Gürcistan İçişleri Bakanı Grigoriy Gahariya’nın istifasını istedi.

PUTİN’DEN TAHLİYE KARARI

Tiflis’te gerilim hat safhaya ulaşırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gürcistan’da tatil amacıyla bulunan binlerce Rus vatandaşının ‘can güvenliği’ gerekçesiyle ülkeden tahliye edilmesine karar verdi. Putin ayrıca Rusya’dan Gürcistan’a tüm sivil yolcu uçağı seferlerini de durdurdu. Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov yaşananları ‘provokasyon’ olarak niteledi ve “Orada açık bir şekilde provokasyonla Rusya düşmanlığı körüklenmiştir. Gürcistan’ı turist olarak ziyaret eden Rus vatandaşlarının güvenliği soru işareti oluşturuyor” açıklamasını yaptı. 

Gürcistan’ın AB ve NATO’ya üye olma girişimleri üzerine Rusya ile arası açılmıştı. Gürcistan’ın Güney Osetya’daki ayrılıkçılara askeri operasyon başlatması üzerine Rusya, 2008’de Gürcistan’a girmiş, 5 gün süren ciddi çatışmalar yaşanmıştı.

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