Gürcistan’da Rus vekile büyük isyan
Gürcistan’a konuk olarak gelen bir Rus milletvekilinin parlamento başkanı koltuğuna oturması ülkeyi karıştırdı. Muhalifler, başkent Tiflis’te ‘İşgalciler mecliste’ sloganıyla parlamentoyu sardı. Polis ile göstericiler arasındaki arbedede 240 kişi hastanelik oldu. Tepkiler üzerine Gürcistan Parlamento Başkanı istifa ettiğini açıkladı.
GÜRCİSTAN Parlamentosu’nun önünü savaş alanına çeviren olaylar, önceki gün öğleden sonra tetiklendi. Yunanistan’ın inisiyatifiyle 1993’te kurulan ve Rusya’nın da üyesi olduğu Ortodoks Hıristiyan Ülkeler Parlamenterler Birliği, Tiflis’teki oturum için meclis binasında toplanmıştı. Rusya’yı temsil eden milletvekili Sergey Gavrilov’un konuşma yapmak için Gürcistan Parlamento Başkanı İrakli Kohidze’nin makam koltuğuna oturması ortalığı karıştırdı. Muhalefetteki ‘Ulusal Birlik Hareketi’ partisi milletvekilleri, “İşgalci meclis koltuğunda” sloganlarıyla taraftarlarını meclisi ele geçirmeye davet etti. Kısa sürede toplanan on binin üzerindeki gösterici parlamentoyu basma girişimi başlattı. Polis, biber gazı, tazyikli su ve plastik mermi kullanarak göstericileri dağıtmaya çalıştı. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, göstericilerin taş atarak polise karşılık verdiği olaylarda 80 polis ve 160 gösterici yaralandı.
MECLİS BAŞKANI İSTİFA ETTİ
Gürcistan Cumhurbaşkanı Bidzina İvanişvili bir bildiri yayınlayarak toplantıda protokol hatası yaşandığını söylese de bu açıklama tatmin edici bulunmadı. Gürcistan Parlamento Başkanı İrakli Kobakhidze istifasını duyurdu. İstifa kararı, iktidardaki ‘Gürcistan Hayali Partisi’ danışma toplantısında alındı. Yayınlanan bildiride “İstifa kararıyla Gürcistan halkına karşı sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz” ifadesi yer aldı.
Protestocular ise olaydan sorumlu diğer yetkilileri de istifaya davet ediyor. Cuma akşamı sayıları 10 bini bulan kalabalık parlamento önündeki Rustavelli meydanını doldurarak Gürcistan İçişleri Bakanı Grigoriy Gahariya’nın istifasını istedi.
PUTİN’DEN TAHLİYE KARARI
Tiflis’te gerilim hat safhaya ulaşırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gürcistan’da tatil amacıyla bulunan binlerce Rus vatandaşının ‘can güvenliği’ gerekçesiyle ülkeden tahliye edilmesine karar verdi. Putin ayrıca Rusya’dan Gürcistan’a tüm sivil yolcu uçağı seferlerini de durdurdu. Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov yaşananları ‘provokasyon’ olarak niteledi ve “Orada açık bir şekilde provokasyonla Rusya düşmanlığı körüklenmiştir. Gürcistan’ı turist olarak ziyaret eden Rus vatandaşlarının güvenliği soru işareti oluşturuyor” açıklamasını yaptı.
Gürcistan’ın AB ve NATO’ya üye olma girişimleri üzerine Rusya ile arası açılmıştı. Gürcistan’ın Güney Osetya’daki ayrılıkçılara askeri operasyon başlatması üzerine Rusya, 2008’de Gürcistan’a girmiş, 5 gün süren ciddi çatışmalar yaşanmıştı.
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