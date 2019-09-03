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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
03.09.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Gürcistan'da başbakanın istifa etmesinin ardından yeni aday

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Gürcistan'da başbakanın istifa etmesinin ardından yeni aday

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia'yı başbakan adayı gösterdi.

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi, yeni başbakan olarak İçişleri Bakanı olarak görev yapan Giorgi Gakharia'yi aday gösterdi.

Gürcü Hayali Partisi, başkent Tiflis'teki merkezinde yeni başbakan adayını belirlemek üzere toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan parti başkanı Bidzina İvanişvili, partinin yeni başbakan adayı olarak İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia'yi gösterdiklerini duyurdu.

İvanişvili, "Ben siyasi konseyi toplantısında partinin başkanı olarak yeni Başbakan adayı Giorgi Gakharia'yi gösterdim ve tam destek aldım." dedi.

Gakharia ise aday gösterildiği için partisine teşekkür ederek, yeni bakanlar kurulu listesinin bugün parlamentoya sunulacağını söyledi.
Anayasaya göre parlamentonun, iki hafta içinde yeni kabineyi onaylaması gerekiyor.

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, dün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "görevini yerine getirdiğini" gerekçe göstererek istifa ettiğini açıklamıştı.

Giorgi Gakharia

Gürcü Hayali Partisi'nin başbakan adayı gösterdiği Gakharia, 13 Kasım 2017’den bu yana Gürcistan İçişleri Bakanı olarak görev yapıyor.
Gakharia, 2016-2017 yıllarında ise Gürcistan Ekonomik ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı olarak görev yapmıştı.

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