Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Gürcistan Başsavcılığı harekete geçti: İade başvurusu

    Gürcistan Başsavcılığı harekete geçti: İade başvurusu

    AA
    05.02.2018 - 21:04 | Son Güncelleme:

    Gürcistan Başsavcılığından, geçen yıl başkent Tiflis'te tutuklanan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okulun yöneticilerinden Mustafa Emre Çabuk'un Türkiye'ye iadesi için Tiflis Şehir Mahkemesine başvurulduğu bildirildi.

    Başsavcılığın resmi internet sitesinde yer verilen açıklamada, geçen yıl 24 Mayıs'ta tutuklanan Çabuk'un, Türkiye ve Gürcistan arasındaki uluslararası anlaşma gereği Türk tarafına iadesi için Tiflis Şehir Mahkemesine başvurulduğu belirtildi.

    Çabuk'un mülteci statüsü ve sığınma talep etmesine rağmen bu hakların verilmediği kaydedilen açıklamada, "Dolayısıyla uluslararası anlaşmalar ve Gürcistan'ın iç hukuku ve yasalar gereği bu şahsın iade edilmesini engelleyecek bir durum bugün artık ortada kalmadı." ifadelerine yer verildi.

    KARARA BAĞLANACAK

    Tiflis Şehir Mahkemesinin, Çabuk'un Türkiye'ye iadesiyle ilgili kararı görüşmek üzere yakın zamanda toplanması bekleniyor.

    Türkiye'nin, FETÖ şüphelisi Çabuk'un iadesi için Gürcistan'a yaptığı başvuruda, zanlının FETÖ'nün talimatıyla Gürcistan'daki Demirel Koleji'nin hisselerini satmak veya saklamaktan arandığı belirtilmişti.

    Gürcistan hükümeti, 8 Temmuz'da Çabuk ve ailesinin sığınma talebini reddetmişti.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: FETÖ , gürcistan , savcılık
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri