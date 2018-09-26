Günlerce konuÅŸulmuÅŸtu: Kriz çÄ±karacak iddia
Ã‡ifte ajan Sergey Skripal ile kÄ±zÄ± Yulia'yÄ± zehirlediÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len Rusya vatandaÅŸlarÄ±ndan birinin Rus askeri istihbarat servisinde albay olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Sky News televizyonu, Ä°ngiliz polisinin Skripal'i zehirlediÄŸi ÅŸÃ¼phesiyle daha Ã¶nce pasaportlarÄ±ndaki isimleri aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± ve Rus askeri istihbarat servisi GRU iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirttiÄŸi 2 ÅŸÃ¼pheliden birinin Anatoliy Vladimirovich Chepiga olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼. Polis, Chepiga'yÄ± daha Ã¶nce Ruslan BoriÅŸov olarak teÅŸhis etmiÅŸti.Â
Habere gÃ¶re, GRU'dan albay rÃ¼tbesiyle gÃ¶rev yapan Chepiga, Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde Ã‡eÃ§enistan ve Ukrayna'da da Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.Â
Sky News, 39 yaÅŸÄ±ndaki Chepiga'nÄ±n Rusya'nÄ±n en yÃ¼ksek devlet niÅŸanÄ± "Rusya Federasyonu KahramanÄ±"nÄ± da aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.Â
"SKRÄ°PAL" OLAYIÂ
Ä°ngiliz dÄ±ÅŸ istihbarat servisi MI6 iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda Ã¼lkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasÄ±yla Ä°ngiltere'ye gelen Rus ajan Skripal ile kÄ±zÄ± Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de Sovyetler BirliÄŸi dÃ¶neminde geliÅŸtirilen NoviÃ§ok adlÄ± bir kimyasal ile zehirlenmiÅŸti.Â
Temmuz ayÄ±nda da Ä°ngiltereâ€™nin Amesbury kentinde Dawn Sturgess ve Charlie Rowley adlÄ± Ä°ngiliz vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n aynÄ± madde ile zehirlendiÄŸi belirtilmiÅŸti.Â
Ä°ngiliz polisi, Skripal olayÄ±nÄ±n faili olarak 2 Rusya vatandaÅŸÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± yayÄ±mlamÄ±ÅŸ ve isimlerini Ruslan BoriÅŸov ile Aleksandr Petrov olarak aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May de "HÃ¼kÃ¼metimiz, polisin tespit ettiÄŸi 2 kiÅŸinin Rusya askeri istihbarat servisi GRU iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sonucuna ulaÅŸtÄ±." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.Â
Ä°ngiltere, Skripal'in Rusya devletinin onayÄ±yla zehirlendiÄŸini iddia etmiÅŸti.Â
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