Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu Sulli evinde ölü bulundu
Güney Koreli ünlü şarkıcı ve oyuncu Sulli'nin evinde ölü bulunduğu bildirildi.
Sulli sahne ismini kullanan 25 yaşındaki Choi Jin-ri'nin, başkent Seul'ün Seongnam bölgesindeki evinde ölü bulunduğunu kaydetti.
Sulli'nin ölüm nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.
Kadın sanatçılardan oluşan f(x) grubuyla şöhrete kavuşan Sulli, 2014'te gruptan ayrılmıştı. Sulli daha sonra oyunculuk kariyerine devam etmişti.
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