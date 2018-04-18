Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Lee'nin mal varlığını donduruldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriGüney Kore'de eski Devlet Başkanı Lee'nin mal varlığını donduruldu
GeriDünya Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Lee'nin mal varlığını donduruldu
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
AA
18.04.2018 - 13:30, Son Güncelleme:

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Lee'nin mal varlığını donduruldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Lee'nin mal varlığını donduruldu

Güney Kore'de mahkeme, "rüşvet ve görevini kötüye kullanmak" suçlamalarıyla geçen ay tutuklanan eski Devlet Başkanı Lee Myung-bak'ın mal varlığını dondurma kararı aldı.

Yonhap ajansının haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi, savcılığın Lee'nin mal varlıklarının dondurulması talebini onayladı.

Mahkemeden yapılan açıklamada, Lee'nin, mahkeme karara varana kadar mülklerin satışı gibi mal varlıkları üzerinde herhangi bir işlem yapamayacağı belirtildi.

Cezaevindeki Lee, rüşvet, görevini kötüye kullanmak, vergi kaçırmak, devlet başkanlığına ait binlerce belgeyi yasa dışı ofis dışına çıkarıp bunları özel mülkte saklamak ve seçim yasasını ihlal etmekle suçlanıyor.

Eski Devlet Başkanı Lee'nin 2008-2013 yıllarında görev yaptığı sırada istihbarat ajansı, iş adamları ve diğerlerinden yaklaşık 10,3 milyon dolar rüşvet aldığı ileri sürülüyor.

Lee, kağıt üzerinde ağabeyi Lee Sang-eun'a ait görünen oto yedek parçası şirketi DAS'ın kazanç sağlaması için statüsünü kullanmakla da itham ediliyor.

Hakkındaki bütün suçlamalardan hüküm giymesi durumunda Lee, 45 yıla kadar hapis cezası alabilecek.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Lee'nin halefi Park Geun Hye de geçen yıl yolsuzluk ve görevini kötüye kullanmak suçlamalarıyla devlet başkanlığı görevinden azledilmiş ve 6 Ekim'de 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Gerçek bir şehirliyi 7 adımda nasıl tanırsınız?

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Lee'nin mal varlığını donduruldu

Dünya’nın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu

Türkiye’nin cenneti Yalova’da yatırım yapmak için 6 muhteşem neden!