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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
20.09.2019 - 17:23, Son Güncelleme:

Güney Kore polisinin 33 yıl sonra bulduğu 'seri katil' zaman aşımı nedeniyle yargılanamayacak

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Güney Kore polisinin 33 yıl sonra bulduğu 'seri katil' zaman aşımı nedeniyle yargılanamayacak

Güney Kore polisi, 33 yıl içinde 1 milyon 800 bin günlük mesai harcayarak 21 binden fazla kişiyi sorguladığı soruşturma sonunda ülkenin en büyük seri cinayetlerinin zanlısına ulaştı.

Ancak zaman aşımı nedeniyle, baldızına tecavüz edip öldürmekten hapiste olan Lee Chun-jae adlı 56 yaşındaki zanlı hakkında dava açılamayacak

1986'yla 1991 yılları arasında başkent Hwaseong bölgesinde yaşları 13 ile 71 arasında değişen 10 kız çocuğu ve kadın, tecavüz edildikten sonra öldürülmüştü.

'Kurbanlarını çoraplarıyla boğdu'
Cesetler elleri ve ayakları bağlı olarak bağlı olarak bulunmuştu. Kurbanların kendi çoraplarıyla boğulduğu cinayetler, ülkede pek çok film ve diziye konu olmuştu.

Polis, en az üç kadından alınan örneklerin zanlının DNA'sıyla eşleştiğini açıkladı. Lee Chun-jae cinayetlerle ilgisi olmadığını savundu.

Gyeonggi Nambu Polis Müdürü ban Gi-soo AFP ajansına "Kurbanların aileleri ve tüm Kore halkına, cinayetleri bu kadar zaman içinde çözemediğimiz için çok üzgün olduğumuzu bildirmek istiyorum. Tarihi sorumluluk anlayışıyla gerçeği açığa çıkarmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" dedi.

Soruşturma kapsamında 20 binden fazla parmak izi karşılaştırılmış ancak sonuç elde edilememişti.

Lee Chun-jae, 1994'te ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Ülkede bu tür suçlarda zaman aşımı süresi 15 yıl.

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