Güney Kıbrıs'ta korkunç olay! Öğretmen ve eşi bıçaklanarak öldürüldü...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriGüney Kıbrıs'ta korkunç olay! Öğretmen ve eşi bıçaklanarak öldürüldü...
GeriDünya Güney Kıbrıs'ta korkunç olay! Öğretmen ve eşi bıçaklanarak öldürüldü...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)
19.04.2018 - 16:10, Son Güncelleme:

Güney Kıbrıs'ta korkunç olay! Öğretmen ve eşi bıçaklanarak öldürüldü...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güney Kıbrıs'ta korkunç olay! Öğretmen ve eşi bıçaklanarak öldürüldü...

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde öğretmen Yorgos Hacıyeorgiu (60) ve memur eşi Dinas Sergiu (59) evlerinde bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet, çiftin çocuğunun yardım çağrısıyla ortaya çıktı.

Olay, Güney Lefkoşa'ya bağlı Strovolo semtinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İngiliz Okulu'nda matematik öğretmeni Yorgos Hacıyeorgiu ve Rum Merkez Bankası'nda memur Dinas Sergiu çiftinin evine gelen kimliği belirlenemeyen 2 kişi, çifti salona götürdü. Saldırganlar evde bulunan çiftin oğullarını, "Sana zarar gelmeyecek" dedikten sonra dışarı çıkardı. Ardından saldırganlar Hacıyeorgiu ve Sergiu'yu bıçaklayarak öldürüp, kaçtı.

Evden çıkan çocuğun yardım çağrısını duyan komşular polisi aradı. Olay yerine gelen polis, çiftin kanlar içindeki cesetleriyle karşılaştı.

Çocuk, psikolog eşliğinde gözlem altına alınırken, bölgedeki tüm güvenlik kameralarının kayıtları da toplandı. Polis, saldırganları yakalamak için soruşturma başlattı.

Güney Kıbrısta korkunç olay Öğretmen ve eşi bıçaklanarak öldürüldü...


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Güney Kıbrıs'ta korkunç olay! Öğretmen ve eşi bıçaklanarak öldürüldü...

Trump'tan sonra Pence'den de Türkiye tweeti!

Dünya’nın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu

Yunanistan'dan firari FETÖ'cü hakkında skandal karar