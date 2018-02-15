Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yeni devlet başkanı seçildi

İsmi uzun zamandır yolsuzluk iddialarıyla gündemde olan Zuma’nın partisinden gelen baskılar nedeniyle istifasını açıklamasının ardından parlementoda yapılan oylama sonucu, Aralık 2017'de iktidar partisi ANC'nin lideri seçilen Ramaphosa devlet başkanlığına getirildi.



Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela'nın avukatlarından Ramaphosa, 1991'de ANC Genel Sekreteri seçilmesinden sonra apartheid rejimi hükümeti Ulusal Parti (NP) ile uzlaşma müzakerelerinde ANC heyetinin liderliğini yaparak Güney Afrika tarihinde önemli rol üstlendi.



Ülkede 1994 yılında yapılan ilk demokratik seçimlerle parlamento üyesi olan Ramaphosa, 24 Mayıs 1994'te Anayasa Komisyonu başkanlığına getirilerek ulusal birlik hükümetinde merkezi rol oynadı.