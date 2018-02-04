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    Guatemala’da antik Maya yerleşimleri bulundu

    Hürriyet Haber
    04.02.2018 - 00:40 | Son Güncelleme:

    Guatemala’nın kuzeyindeki ormanlık alanın altında saklı, antik Maya uygarlığından kalma yapılar tespit edildi.

    ABD’deki Tulane Üniversitesi’nden arkeolog Marcello Canuto, havadan yüksek teknoloji lazer tarayıcı kullanan araştırmacıların, El Peten bölgesinde son iki yılda yapılan taramada Maya dönemine ait yaklaşık 60 bin yapının kalıntısına ulaştığını belirtti. Canuto, yeni keşfedilen yapılar arasında, kaldırımlar, evler, teraslar, tören merkezleri, sulama kanalları olan kent merkezlerinin bulunduğunu kaydederek, “Bu bulgular Maya arkeolojisinde bir devrim” ifadesini kullandı. Bulgular arasında 14 kilometre uzunluğunda bir duvarın yer aldığını belirten Canuto, araştırmacıların, antik Maya uygarlığının daha önceki tahminlerden “çok daha yüksek”, 10 milyondan fazla nüfusa sahip olduğuna inandığına işaret etti. MÖ 400’lü yıllarda büyüyüp gelişmeye başlayan ve MÖ 600’de yükselişe geçen Maya uygarlığı, MS 250-900 yıllarında altın çağını yaşamış ve İspanyol işgaliyle sona ermişti.

    Etiketler: Guatemala , Mayalar , gazetehaberleri
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