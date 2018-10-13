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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
İdris EMEN
13.10.2018 - 00:14, Son Güncelleme:

Gözü yolda ailelere umut ışığı oldular

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
Gözü yolda ailelere umut ışığı oldular

Terör örgütü DEAŞ’a katılan aileleri tarafından Irak’a götürülen 17 çocuğun Türkiye’ye geri getirilmesi kaçırılan diğer çocukların ailelerine de umut oldu.

Aileler, “Çok geç olmadan bizim çocuklarımızın da geri getirilmesini istiyoruz” diyor. Hürriyet, DEAŞ’a katılan ebeveynleri tarafından zorla Irak ve Suriye’ye götürülen çocukların hikâyesini, “Kurtarın bu çocukları” haberiyle kamuoyuna duyurmuştu.

Suriye’deki iç savaşla birlikte Türkiye’den de çok sayıda kişi yanlarına küçük çocuklarını alarak DEAŞ terör örgütüne katıldı. Suriye ve Irak’ta DEAŞ’ın büyük oranda toprak kaybetmesiyle DEAŞ’lıların esir düşmesi veya ölmesi sonucunda ebeveynleri tarafından Suriye ve Irak’ın farklı kentlerine götürülen çocuklar o bölgelerde mahsur kaldı. Türkiye’deki ebeveynlerinin yetkili mercilere başvurması üzerine özellikle Irak’ta bulunan çocukların geri getirilmesi için çalışmalar başlatıldı. Çalışmalar sonunda Irak’ta anne-babaları ölen ve Bağdat’ta bir yetimhanede tutulan yaşları 3 ila 12 arasında değişen 17 çocuk geçtiğimiz günlerde Ankara’ya getirildi. Bu haber, çocuklarını bekleyen diğer aileler için umut oldu.

‘OĞLUM TÜRKÇE’Yİ UNUTTU’

Bu umudu taşıyanlardan biri Şahin Aktan. Oğlu D.yi (7)’ı, annesi Kırgız asıllı Svetllana Çhasanova 2014’te DEAŞ’a katılırken yanında Irak’a götürmüştü. D.’nin babası Şahin Aktan o zamandan beri oğlunu geri getirilmesi için yetkililerden haber bekliyor. Aktan, “Oğlumdan en son 1 ay önce haber aldım. Annesiyle birlikte Irak ile Suriye arasında kasabada kalıyor. Durumu hiç iyi değil. Açlık ve sefalet içinde. 17 çocuğun Türkiye’ye getirilmesi bende de bir umut oluşturdu. Oğlum artık Türkçe’yi unuttu. Rusça ve Arapça konuşuyor” dedi. 1,5 yaşındayken annesi tarafından Suriye’ye götürülen Y.A.B.’nin babası Ramazan B. da “Oğlum beş yaşını doldurdu. Suriye’de bir kamptalar. 17 çocuğun geri getirilmesi bize de umut oldu” diyor. 

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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