Gözü yolda ailelere umut ışığı oldular
Terör örgütü DEAŞ’a katılan aileleri tarafından Irak’a götürülen 17 çocuğun Türkiye’ye geri getirilmesi kaçırılan diğer çocukların ailelerine de umut oldu.
Aileler, “Çok geç olmadan bizim çocuklarımızın da geri getirilmesini istiyoruz” diyor. Hürriyet, DEAŞ’a katılan ebeveynleri tarafından zorla Irak ve Suriye’ye götürülen çocukların hikâyesini, “Kurtarın bu çocukları” haberiyle kamuoyuna duyurmuştu.
Suriye’deki iç savaşla birlikte Türkiye’den de çok sayıda kişi yanlarına küçük çocuklarını alarak DEAŞ terör örgütüne katıldı. Suriye ve Irak’ta DEAŞ’ın büyük oranda toprak kaybetmesiyle DEAŞ’lıların esir düşmesi veya ölmesi sonucunda ebeveynleri tarafından Suriye ve Irak’ın farklı kentlerine götürülen çocuklar o bölgelerde mahsur kaldı. Türkiye’deki ebeveynlerinin yetkili mercilere başvurması üzerine özellikle Irak’ta bulunan çocukların geri getirilmesi için çalışmalar başlatıldı. Çalışmalar sonunda Irak’ta anne-babaları ölen ve Bağdat’ta bir yetimhanede tutulan yaşları 3 ila 12 arasında değişen 17 çocuk geçtiğimiz günlerde Ankara’ya getirildi. Bu haber, çocuklarını bekleyen diğer aileler için umut oldu.
‘OĞLUM TÜRKÇE’Yİ UNUTTU’
Bu umudu taşıyanlardan biri Şahin Aktan. Oğlu D.yi (7)’ı, annesi Kırgız asıllı Svetllana Çhasanova 2014’te DEAŞ’a katılırken yanında Irak’a götürmüştü. D.’nin babası Şahin Aktan o zamandan beri oğlunu geri getirilmesi için yetkililerden haber bekliyor. Aktan, “Oğlumdan en son 1 ay önce haber aldım. Annesiyle birlikte Irak ile Suriye arasında kasabada kalıyor. Durumu hiç iyi değil. Açlık ve sefalet içinde. 17 çocuğun Türkiye’ye getirilmesi bende de bir umut oluşturdu. Oğlum artık Türkçe’yi unuttu. Rusça ve Arapça konuşuyor” dedi. 1,5 yaşındayken annesi tarafından Suriye’ye götürülen Y.A.B.’nin babası Ramazan B. da “Oğlum beş yaşını doldurdu. Suriye’de bir kamptalar. 17 çocuğun geri getirilmesi bize de umut oldu” diyor.
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