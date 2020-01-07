Gözü yaşlı uğurladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle öldürülen Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani’nin cenaze töreninin dün başkent Tahran’daki ayağı gerçekleştirilirken, törene başta İran’ın dini lideri Ali Hamaney olmak üzere İran yönetim kademesi tam kadro katıldı. İranlı üst düzey komutanların da hazır bulunduğu törende Hamaney gözyaşlarını tutamadı. İran devlet televizyonu törene milyonlarca kişinin katıldığını aktardı. Cenazede ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atılırken iki tarafın karşılıklı tehditleri sürdü.

ABD’DEN YENİ TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın bölgedeki Amerikan personeline veya hedeflerine saldırması durumunda hızlı ve “orantısız” şekilde karşılık verebileceklerini belirtti. Trump’ın İran’daki askeri merkezlere ilaveten “kültürel hedeflere” saldıracaklarına dair sözleri tartışma yaratmıştı. Trump bu konuda bir açıklama daha yaparak, “Onların bizim insanlarımızı öldürmesine izin var. Onların bizim insanlarımıza işkence yapmasına, sakat bırakmasına izin var. Onların yol kenarına bomba yerleştirmesine, insanlarımızı havaya uçurmasına izin var. Ama bizim onların kültürel yerlerine dokunmamıza izin yok mu? Bu böyle olmaz” dedi.

BAĞDAT’A ÇATTI

Trump, Irak meclisinin ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararına da tepki göstererek, “Orada pahalı bir üs inşa ettik. Milyarlarca dolara mal oldu. Geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız. Ülkeden çıkmamızı isterlerse onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımları uygularız. İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır” dedi. Trump Suriye konusunda ise şu mesajı verdi: “Suriye’den çekildim çünkü o sınırı (Türkiye-Suriye) korumayacağım. Neden o sınırı ben koruyayım? Askerleri var, korusunlar. O sınır zaten kuşatma altında, o sınırdaki çatışma bin yıldır devam ediyor. Oraya şimdi güvenli bölge diyoruz ama aslında güvenli bölgenin aksi var orada. Orada çok insan öldü. Türkiye’den çok insan öldü, belki iki katı.”

TRUMP’A ‘290’ YANITI

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Trump’ın, 1979 yılında ABD’nin Tahran Büyükelçiliği’nde görevli 52 diplomatın 444 gün boyunca rehin tutulmasına atıfla 52 hedefin vurulacağı tehdidine 290 sayısı ile yanıt verdi. Twitter’dan paylaştığı mesajda Ruhani, “52 sayısına işaret edenlerin 290 sayısını düşünmeleri daha iyi olur. Hiçbir zaman büyük İran milletini tehdit etmeyin” dedi. 1988 yılında İran Havayolları’na ait A-300 tipi yolcu uçağı, ABD savaş gemisinden fırlatılan füzenin isabet etmesi sonucu Hürmüz Boğazı’na düşmüş, 66’sı çocuk 290 kişi yaşamını yitirmişti.

SÜLEYMANİ’NİN KIZI: AMERİKALILAR ASKER CENAZESİ BEKLEYECEK

Cenaze törenine katılımın yoğunluğu, İran İslam Cumhuriyeti’nin kurucusu Ayetullah Ruhullah Humeyni’nin cenazesiyle karşılaştırılırken, Kasım Süleymani’nin kızı Zeynep Süleymani de törende yaptığı konuşmada babasının ölüm emrini veren Trump’a meydan okudu. Zeynep Süleymani, “Deli Trump, babamın şehit olmasıyla her şeyin bittiğini zannetme” diyerek, babasının ölümünün ABD ve İsrail için “karanlık günler getireceğini” söyledi. Zeynep Süleymani, “Ortadoğu’daki Amerikalı askerlerin aileleri günlerce çocuklarının cenazelerinin gelmesini bekleyecek” diye devam etti.

Kasım Süleymani’nin yerine Kudüs Gücü’ne atanan İsmail Kaani de ABD’nin bölgeden çıkarılacağı sözü verdi. Cenaze töreninde konuşan Kaani, “Şehit Süleymani’nin yolunda aynı güçte ilerleme sözü veriyoruz. Bizim için tek ödül Amerika’nın bölgeden uzaklaştırılmasıdır” diye konuştu. Süleymani’nin bugün memleketi Kirman şehrinde toprağa verilmesi bekleniyor.