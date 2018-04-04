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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
04.04.2018 - 00:44, Son Güncelleme:

Gözler yeniden oraya çevrildi: İlk hapis cezası geldi

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Gözler yeniden oraya çevrildi: İlk hapis cezası geldi

ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturması kapsamında, daha önce Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerine yalan söylediğini kabul eden Hollandalı avukat Alex van der Zwaan'a 30 gün hapis cezası verildi. Hollandalı avukatın Rus bir oligarkın damadı olduğu ve Rusya ile Trump'ın seçim ekibi arasındaki ilişkileri bildiği de iddia ediliyor.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, ABD'de devam eden Rusya soruşturmasına bağlı olarak ilk kez bir ismin hapis cezası aldığı bildirildi.

Federal bir yargıç, daha önce soruşturmayı yürüten FBI yetkililerine ve Özel Yetkili Savcı Mueller'ın ekibine yalan söylediğini itiraf eden Hollandalı avukata 30 gün hapis cezası ve 20 bin dolar da para cezası verdi.

YALAN SÖYLEMİŞ

Şubat ayında FBI yetkililerine soruşturma kapsamındaki tahkikatlarda yalan söylediğini kabul eden van der Zwaar, hakkındaki iddianameye göre ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanya yetkilileriyle Ukrayna'da yerleşik bir şirket arasındaki ilişkileri gizlemiş.

Aynı kapsamda Mueller'ın ofisinin talep ettiği e-postaları sildiği belirtilen Hollandalı avukatın Rus bir oligarkın damadı olduğu ve Rusya ile Trump'ın seçim ekibi arasındaki ilişkileri bildiği de iddia ediliyor.

ABD'de 2016 başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırılarla müdahale ettiği iddiaları üzerine hem Kongre hem de Özel Yetkili Savcı Mueller tarafından başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

 

TRUMP MUELLER'I HEDEF ALMIŞTI

Trump, önceki hafta sonu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda, "Rusya'nın 2016'daki Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği" yönündeki iddiaları soruşturan Mueller'ı hedef almıştı.

Trump'ın bu açıklamaları üzerine ABD Kongresinin önde gelen Cumhuriyetçi isimleri, kendisine uyarıda bulunarak Mueller'ın işine devam etmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Rusya soruşturması kapsamındaki en büyük deprem, 9 Mayıs 2017'de eski FBI Direktörü James Comey'nin Trump tarafından kovulması olmuştu. ABD Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturmasına 17 Mayıs 2017'de Özel Yetkili Savcı olarak Mueller'ı atamıştı. 

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