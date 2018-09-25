Gözlem noktalarına 250 beton blok gitti
Türkiye ve Rusya arasında imzalanan mutabakat kapsamında, Suriye’nin İdlib kentinde Türkiye’ye ait 12 gözlem noktasının güçlendirilmesi için bir haftada bölgeye 250 beton blok gönderildi.
4 metre yüksekliğinde, 12 ton ağırlığındaki bloklar, Reyhanlı’da kalıplara beton dökülerek imal ediliyor. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın hemen ardından, İdlib çevresindeki Türkiye gözlem noktalarının güçlendirilmesi için çalışma başlatıldı. Tüm gözlem noktalarının güçlendirilmesi için beton blok sevkıyatının 1 ay boyunca yoğun şekilde süreceği belirtildi. Özellikle araçlı terör saldırılarına karşı önlem olarak kullanılan beton bloklar, yurtiçindeki birçok güvenlik noktasında ve Suriye sınır hattında kaçak geçişleri önlemek için de kullanıldı.
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