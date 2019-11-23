Gösteride cenazelerle yürüdüler
BOLİVYA’da ordunun uyarısı üzerine istifa eden Devlet Başkanı Eva Morales yandaşları, operasyonlarda öldürülen sivillerin cenazeleri ile yürüyüş yaptı.
Önceki gün düzenlenen operasyonda hayatını kaybeden sivillerin cenazelerinin taşındığı protesto gösterisi, polis müdahalesi ile dağıtıldı. Binlerce kişinin katılımıyla hayatını kaybedenlerden yedisinin cenazesinin taşındığı adalet yürüyüşü, La Paz’ın bitişiğinde, olayların yaşandığı El Alto kentinden başladı. Dikilitaş Meydanı’na kadar “Adalet istiyoruz”, “Katil Anez”, “Anez giderse barış gelir” sloganları atarak ilerleyen grup burada polis ve askerin engellemesiyle karşılaştı. Polis, Hükümet Sarayı’nın da bulunduğu Murillo Meydanı’na girmek isteyen grubu göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttı. Polisin, yaklaşık 2 saat süren gazlı müdahalesi nedeniyle gruptakiler ve çevredeki birçok kişi fenalık geçirdi. Kısa süre önce Morales’in yerine geçici devlet başkanlığına getirilen Jeanine Anez karşıtı göstericilerin barikat kurduğu El Alto’da güvenlik güçlerinin müdahalesi ile 9 gösterici ölmüştü. Bu olayla 800 kişinin yaralandığı şiddet dalgasında ölenlerin sayısı 33’e yükselmişti.
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