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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
09.06.2019 - 00:00, Son Güncelleme:

Görüşmeden birkaç saat sonra gözaltına alındılar

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Görüşmeden birkaç saat sonra gözaltına alındılar

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile görüşen iki Sudanlı muhalif lider gözaltına alındı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed geçtiğimiz gün Sudan’a yaptığı ziyarette, Sudan Halk Kurtuluş Hareketinin Lideri İsmail Cellab ve grubun sözcüsü Mübarek Ardol ile bir araya gelmişti.

Abiy Ahmed yaptığı açıklamada Sudan’ın askeri yöneticilerine ve sivil muhalefete kan dökülmeden demokratik adımların atılması için cesur olmaları gerektiğini söylemişti. Ancak Abiy’in ziyaretinden sonra iki muhalefet lideri de birkaç saat sonra gözaltına alındı.

Sudan Genelkurmay Başkanlığı önünde toplanan sivil halka ateş açılmış Pazartesiden beri yüzden fazla insan hayatını kaybetmişti. Tansiyonun artmasıyla Etiyopya Başbakanı Abiy, ülkeye gelerek diyalog kurulması için ön çalışmalarda bulunmuştu. Abiy’in ziyaretinden sonra Sudan Devlet Haber Ajansı, Sudan hükumetinin, Abiy Ahmed’e çabaları için teşekkür ettiğini açıklamıştı.

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