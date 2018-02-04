Görevden alacak mı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) Rusya soruşturmasını güvenilir olmayan delillere göre başlattığını ifade eden bir belgenin yayınlanmasına izin vermesi sonrası gözler Adalet Bakanlığı ve FBI yönetimine çevrildi. ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi’nin Trump’a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Başkanı Devin Nunes’in kaleme aldığı 4 sayfalık belgede FBI’ın Rusya soruşturmasını başlatma sürecinin ve istihbarat tekniklerinin özeti yer alıyor. Bu bilgilere dayanarak FBI’ı suçlayıcı yorumlarını da dökümana ekleyen Nunes, Rus yetkililerle ABD Başkanı Trump arasında “işbirliğine dair bir kanıt” olmadığını da savundu.

‘BİLGİ SAKLADI’ İDDİASI

Buna göre FBI, Trump’ın seçim kampanyası ve geçiş döneminde görev alan Carter Page’i takibe alırken, Demokrat Parti’nin başkan adayı Hillary Clinton’ın ekibi tarafından fonlanan bir araştırmaya dayanmış. Ancak FBI, mahkemeden Page’i takibe almak ve telefonlarını dinlemek için izin alırken, delillerin objektifliği konusunda şüphe uyandıran bu bilgiyi mahkemeye sunmamış. Açıklanan belgeye göre FBI yetkilileri, söz konusu dosyayı hazırlayan eski İngiliz ajan Christopher Steele ile de görüştü. Steele, Trump’ın aleyhine hareket ettiğini söyledi. Ancak FBI, bunu da mahkemeden sakladı. Açıklanan belgede Steele’in, üst düzey bir Adalet Bakanlığı yetkilisine de Donald Trump’ın başkan seçilmemesi için çalıştığını ifade ettiği ve bunun resmi kayıtlara da girdiği belirtiliyor.

DEMOKRATLAR UYARDI

Demokrat Partililer ise ABD Başkanı Trump’ın FBI’a yönelik bu suçlamaları Trump’ın kampanyası ile Rusya arasında bağlantıları soruşturan Özel Savcı Robert Mueller’i ve Mueller’in soruşturmasının kapsamını belirlemekten sorumlu Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein’ı görevden almak için kullanabileceğinden endişe ediyor. Amerikan Senatosu Demokrat Parti azınlık grubu başkanı Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Demokrat Parti azınlık grubu başkanı Nancy Pelosi’nin aralarında bulunduğu 10 üst düzey Demokrat Partili, yazılı bir açıklamayla Trump’ı, Mueller ve Rosenstein’ın görevlerine devam etmeleri konusunda uyardı. Açıklamada söz konusu ifşaatın “Rusya soruşturmasını itibarsızlaştırmaya yönelik utanç verici bir çaba” olduğu belirtildi. Demokrat siyasetçiler, Trump’ın böyle bir hamlede bulunması halinde bunu “adaleti engellemeye yönelik maruz kabul edilemez bir eylem olarak göreceklerini” vurguladı. 1973’te dönemin ABD Başkanı Richard Nixon’ın Watergate skandalını soruşturan Özel Savcı Archibald Cox’u görevden aldığı ve ‘Cumartesi Gecesi Kıyımı’ diye anılan olaya atıf yapan Demokrat Partililer, Trump’ın benzer bir hamlede bulunmasının 1973’ten beri görülmeyen bir anayasal krize sebep olabileceği uyarısında da bulundu.

‘ONU SİZ ÇÖZÜN’

Beyaz Saray’dan ise Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein’ın görevden alınmasının düşünülmediği ve Adalet Bakanlığı’nda değişiklik yapılmayacağı açıklaması geldi. Ancak Beyaz Saray’ın açıklamasında Rosenstein’ın görevden alınmayacağı net ifade edilirken, Özel Savcı Mueller’e bir atıf yapılmadı. Trump ise önceki gün bir basın mensubunun Rosenstein’ı kovmaya yakın olup olmadığı ve ona güveni kalıp kalmadığı şeklindeki sorusuna, “Onu siz çözün” diye cevap vermişti.

CARTER PAGE KİMDİR

FBI’ın hakkında izleme kararı çıkarttığı ve Rusya soruşturmasını başlattığı ilk isim Carter Page. Page, Trump’ın seçim kampanyasında ve geçiş döneminde görev aldı. Aslında Page, Rus yetkililerle bağlantısı nedeniyle 2013’ten beri Amerikan istihbaratının takibindeydi. Enerji alanında faaliyet gösteren bir iş adamı olan Page, daha sonra Trump’ın ekibinden ayrılmıştı. 3 sene Rusya’da yaşamış olan Page, Rusça da konuşabiliyor.

FBI BAŞKANI: BIRAKMAYACAĞIM

FBI Başkanı Christopher Wray, kurum içindeki 30 bin çalışana gönderdiği mesajda istifa etmeyeceğinin mesajını verdi. FBI’ın suçlandığı Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi’nin belgesinin kamuoyuna açıklanmasının ardından Wray’in istifa edebileceği konuşuluyordu. Ancak FBI Başkanı, kurum içindekilere önceki gün gönderdiği mesajda “Açık olayım. Görevimize tam bağlılığım sürüyor. Bağımsız olarak ve kitabına uygun çalışma kararlılığımızın yanındayım. Konuşmak kolaydır, önemli olan yaptığınız iştir. Sizin yanınızda çalışmanın harika bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.