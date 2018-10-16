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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU / MOSKOVA
16.10.2018 - 23:23, Son Güncelleme:

‘Gidişattan memnunuz’

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
‘Gidişattan memnunuz’

Rusya ile Türkiye arasında varılan İdlib mutabakatına dair sürenin önceki gün tamamlanmış olması vesilesiyle açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Peskov, “Anlaşmanın hayata geçirilmesi sürecinden memnunuz” dedi.

Moskova’nın resmi görüşünü dile getiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Anlaşma genel hatlarıyla yerine getiriliyor. Bölgedeki askeri yetkililerden aldığımız son bilgilere göre Türk tarafı mutabakatın uygulanması için esaslı bir şekilde çalışıyor. Rusya askeri yetkilileri Türk meslektaşlarından memnun. Tabii bu çalışmalar arazide gerçekleştirilirken hiçbir pürüz çıkmaması zaten beklenmiyordu. Ancak az önce de söylediğimi bir daha tekrarlamam gerekirse mutabakatın yerine getirilmesi sürecinden memnunuz” dedi.

‘Gidişattan memnunuz’

DÖRT GRUP UYMAYACAK

Bu arada terör örgütü El Kaide’ye yakın Hurras el Din, Ensarud Din, Ensarul İslam ve Ensar Tevhid Tugayları adlı dört grup, Soçi mutabakatını tanımadıklarını duyurarak, Suriye hükümet güçlerine saldırmak için ortak operasyon odası kurdu. İdlib’in güneyindeki Hama kentinin batı kırsalında bulunan Suriye ordusuna ait Curin askeri kampına yönelik düzenlenen ağır silahlı saldırılara ait birtakım görüntüleri de yayınlayan bu dörtlü oluşum, savaştıklarının mesajını verdi.

BİLGİ NOTU

Rusya ile Türkiye arasında Suriye’nin İdlib bölgesi için varılan mutabakat metnine göre 10 Ekim tarihinde, belirlenen tampon bölgeden tüm ağır silahların çekilmesi, 15 Ekim’de ise silahlı grupların militanlarını geri çekmiş olması öngörülüyordu. Ardından Rus ve Türk birliklerinin tampon bölgede devriyeye başlaması planlanıyor.

ABD’NİN SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ GELİYOR

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey, göreve atanmasının ikinci ayında ikinci kez bölge turuna çıktı. Tura Türkiye’den başlayacak olan Jeffrey’nin Suriye’deki gelişmeleri görüşeceği diğer duraklar ise Katar ve Suudi Arabistan olacak. Turun 15-23 Ekim dönemini kapsayacağı belirtildi. Jeffrey, Türkiye’de hem Ankara’da hem de İstanbul’da temaslarda bulunacak. Diplomat, Ankara’da Dışişleri ve hükümet yetkilileriyle yapacağı görüşmelerin ardından İstanbul’da Suriye muhalefetinin temsilcileriyle buluşacak. Jeffrey’nin gündemindeki başlıca konular İdlib’deki çatışmasızlığın devamı, Suriye’deki İran etkisinin kontrol altına alınması ve BM himayesindeki siyasi çözüm süreci. 17 Ağustos’ta göreve başlayan Jeffrey, eylül ayı başındaki ilk turda İsrail, Ürdün ve Türkiye’yi ziyaret etmişti. Jeffrey’nin turu, Cemal Kaşıkçı soruşturması ile ilgili Dışişleri Bakanı Pompeo’nun ziyaretiyle çakıştı. (Cansu ÇAMLIBEL / WASHINGTON)

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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