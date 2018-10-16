‘Gidişattan memnunuz’
Rusya ile Türkiye arasında varılan İdlib mutabakatına dair sürenin önceki gün tamamlanmış olması vesilesiyle açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Peskov, “Anlaşmanın hayata geçirilmesi sürecinden memnunuz” dedi.
Moskova’nın resmi görüşünü dile getiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Anlaşma genel hatlarıyla yerine getiriliyor. Bölgedeki askeri yetkililerden aldığımız son bilgilere göre Türk tarafı mutabakatın uygulanması için esaslı bir şekilde çalışıyor. Rusya askeri yetkilileri Türk meslektaşlarından memnun. Tabii bu çalışmalar arazide gerçekleştirilirken hiçbir pürüz çıkmaması zaten beklenmiyordu. Ancak az önce de söylediğimi bir daha tekrarlamam gerekirse mutabakatın yerine getirilmesi sürecinden memnunuz” dedi.
DÖRT GRUP UYMAYACAK
Bu arada terör örgütü El Kaide’ye yakın Hurras el Din, Ensarud Din, Ensarul İslam ve Ensar Tevhid Tugayları adlı dört grup, Soçi mutabakatını tanımadıklarını duyurarak, Suriye hükümet güçlerine saldırmak için ortak operasyon odası kurdu. İdlib’in güneyindeki Hama kentinin batı kırsalında bulunan Suriye ordusuna ait Curin askeri kampına yönelik düzenlenen ağır silahlı saldırılara ait birtakım görüntüleri de yayınlayan bu dörtlü oluşum, savaştıklarının mesajını verdi.
BİLGİ NOTU
Rusya ile Türkiye arasında Suriye’nin İdlib bölgesi için varılan mutabakat metnine göre 10 Ekim tarihinde, belirlenen tampon bölgeden tüm ağır silahların çekilmesi, 15 Ekim’de ise silahlı grupların militanlarını geri çekmiş olması öngörülüyordu. Ardından Rus ve Türk birliklerinin tampon bölgede devriyeye başlaması planlanıyor.
ABD’NİN SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ GELİYOR
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey, göreve atanmasının ikinci ayında ikinci kez bölge turuna çıktı. Tura Türkiye’den başlayacak olan Jeffrey’nin Suriye’deki gelişmeleri görüşeceği diğer duraklar ise Katar ve Suudi Arabistan olacak. Turun 15-23 Ekim dönemini kapsayacağı belirtildi. Jeffrey, Türkiye’de hem Ankara’da hem de İstanbul’da temaslarda bulunacak. Diplomat, Ankara’da Dışişleri ve hükümet yetkilileriyle yapacağı görüşmelerin ardından İstanbul’da Suriye muhalefetinin temsilcileriyle buluşacak. Jeffrey’nin gündemindeki başlıca konular İdlib’deki çatışmasızlığın devamı, Suriye’deki İran etkisinin kontrol altına alınması ve BM himayesindeki siyasi çözüm süreci. 17 Ağustos’ta göreve başlayan Jeffrey, eylül ayı başındaki ilk turda İsrail, Ürdün ve Türkiye’yi ziyaret etmişti. Jeffrey’nin turu, Cemal Kaşıkçı soruşturması ile ilgili Dışişleri Bakanı Pompeo’nun ziyaretiyle çakıştı. (Cansu ÇAMLIBEL / WASHINGTON)
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